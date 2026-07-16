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Новини Відставка Федорова
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Федоров розповів про досягнення за 7 років роботи в команді Зеленського

зеленський,федоров

Колишній міністр оборони та цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував детальний перелік стратегічних досягнень своєї команди за сім років роботи в українському уряді.

Про це він написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Україна як глобальний бренд цифровізації

Федоров нагадав, що за роки його роботи в уряді Україна здійснила стрибок, ставши світовим лідером у сфері державних технологій

  • "Дія" стала справжнім серцем цифрової держави.
  • Дія.City визнано найкращим податковим простором у Європі для розвитку IT та tech-індустрії.
  • Україна першою у світі запустила цифровий паспорт, Шлюб онлайн, цифровий підпис у смартфоні, виплати в один клік, надані ШІ послуги, компенсації за зруйноване житло.
  • Україна — № 1 у світі за стабільністю фіксованого інтернету.
  • Забезпечено 97% покриття мережею 4G, а понад 8 000 сіл та містечок уперше отримали доступ до всесвітньої мережі.
  • Запущено пілотний проєкт 5G, національний роумінг та технологію Starlink Direct to Cell.
  • Створено "Мрію" — інноваційний освітній продукт для школярів, батьків та педагогів.
  • Україна офіційно посіла 5-те місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних сервісів.

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Військовий технологічний щит: "Армія дронів", Brave1 та "єБали"

Найважливішим викликом для команди Федорова стала швидка мілітаризація технологій після початку великої війни. Завдяки нестандартним рішенням було створено нову модель ведення бойових дій:

  • 50 000 терміналів Starlink було залучено для забезпечення безперебійного зв'язку Сил оборони.
  • "Армія дронів" — перша державна програма масштабування БпЛА, що дала старт розвитку української індустрії дронів.
  • Створено "Лінію дронів" — нову концепцію війни, де дрони є головним засобом вогневого ураження ворога.
  • Запущено фандрейзингову платформу UNITED 24 та англомовне медіа UNITED 24.Media для інформування світу.
  • Впроваджено унікальну систему "єБали" — мотиваційну програму, яка нараховує бали за підтверджене знищення техніки та живої сили окупантів. Наразі в системі верифіковано 731 000 ліквідованих та важкопоранених військових РФ.
  • Brave1 — defense tech-кластер. Мета — перемагати ворога в кожному технологічному домені.
  • Ініціатива на полі бою вперше на боці України за останні роки.
  • 30 000+ втрат ворога щомісяця.
  • Логістичний локдаун в армії РФ.
  • 91% — ефективність перехоплення Shahed та 87% — ефективність перехоплення крилатих ракет.
  • Паралельно було проведено масштабні закупівлі безпілотників, ліквідовано корупційні схеми в оборонному секторі та розпочато перший етап найбільшої трансформації армії.

"І ще багато проєктів, перемог та викликів за 7 років роботи в Уряді й служіння українському народові. Дякую кожному українцю за довіру!" — резюмував Федоров.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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Міноборони (7968) Федоров Михайло (1241) Мінцифри (1325) Дія (1281)
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Топ коментарі
+10
Хвали мене моя губонька
Забув про перебільшену роль кібербезпеки
Забув про дронові схеми з Держспецзв'язком Щиголя, якого турнули з керівної посади за мільйони доларів в крипті
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16.07.2026 22:56 Відповісти
+8
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16.07.2026 23:03 Відповісти
+5
А починав Фьодоров як творець і куратор міжнародної ботоферми ;ЗЕ!диджитал; в 2019-му.
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16.07.2026 22:58 Відповісти

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