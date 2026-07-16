Федоров розповів про досягнення за 7 років роботи в команді Зеленського

Колишній міністр оборони та цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував детальний перелік стратегічних досягнень своєї команди за сім років роботи в українському уряді.

Про це він написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Україна як глобальний бренд цифровізації

Федоров нагадав, що за роки його роботи в уряді Україна здійснила стрибок, ставши світовим лідером у сфері державних технологій

"Дія" стала справжнім серцем цифрової держави.

Дія.City визнано найкращим податковим простором у Європі для розвитку IT та tech-індустрії.

Україна першою у світі запустила цифровий паспорт, Шлюб онлайн, цифровий підпис у смартфоні, виплати в один клік, надані ШІ послуги, компенсації за зруйноване житло.

Україна — № 1 у світі за стабільністю фіксованого інтернету.

Забезпечено 97% покриття мережею 4G, а понад 8 000 сіл та містечок уперше отримали доступ до всесвітньої мережі.

Запущено пілотний проєкт 5G, національний роумінг та технологію Starlink Direct to Cell.

Створено "Мрію" — інноваційний освітній продукт для школярів, батьків та педагогів.

— інноваційний освітній продукт для школярів, батьків та педагогів. Україна офіційно посіла 5-те місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних сервісів.

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Військовий технологічний щит: "Армія дронів", Brave1 та "єБали"

Найважливішим викликом для команди Федорова стала швидка мілітаризація технологій після початку великої війни. Завдяки нестандартним рішенням було створено нову модель ведення бойових дій:

50 000 терміналів Starlink було залучено для забезпечення безперебійного зв'язку Сил оборони.

було залучено для забезпечення безперебійного зв'язку Сил оборони. " Армія дронів " — перша державна програма масштабування БпЛА, що дала старт розвитку української індустрії дронів.

" — перша державна програма масштабування БпЛА, що дала старт розвитку української індустрії дронів. Створено "Лінію дронів" — нову концепцію війни, де дрони є головним засобом вогневого ураження ворога.

— нову концепцію війни, де дрони є головним засобом вогневого ураження ворога. Запущено фандрейзингову платформу UNITED 24 та англомовне медіа UNITED 24.Media для інформування світу.

та англомовне медіа для інформування світу. Впроваджено унікальну систему "єБали" — мотиваційну програму, яка нараховує бали за підтверджене знищення техніки та живої сили окупантів. Наразі в системі верифіковано 731 000 ліквідованих та важкопоранених військових РФ .

— мотиваційну програму, яка нараховує бали за підтверджене знищення техніки та живої сили окупантів. Наразі в системі верифіковано . Brave1 — defense tech-кластер. Мета — перемагати ворога в кожному технологічному домені.

Ініціатива на полі бою вперше на боці України за останні роки.

30 000+ втрат ворога щомісяця.

Логістичний локдаун в армії РФ.

91% — ефективність перехоплення Shahed та 87% — ефективність перехоплення крилатих ракет.

Паралельно було проведено масштабні закупівлі безпілотників, ліквідовано корупційні схеми в оборонному секторі та розпочато перший етап найбільшої трансформації армії.

"І ще багато проєктів, перемог та викликів за 7 років роботи в Уряді й служіння українському народові. Дякую кожному українцю за довіру!" — резюмував Федоров.

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