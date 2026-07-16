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Федоров розповів про досягнення за 7 років роботи в команді Зеленського
Колишній міністр оборони та цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував детальний перелік стратегічних досягнень своєї команди за сім років роботи в українському уряді.
Про це він написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Україна як глобальний бренд цифровізації
Федоров нагадав, що за роки його роботи в уряді Україна здійснила стрибок, ставши світовим лідером у сфері державних технологій
- "Дія" стала справжнім серцем цифрової держави.
- Дія.City визнано найкращим податковим простором у Європі для розвитку IT та tech-індустрії.
- Україна першою у світі запустила цифровий паспорт, Шлюб онлайн, цифровий підпис у смартфоні, виплати в один клік, надані ШІ послуги, компенсації за зруйноване житло.
- Україна — № 1 у світі за стабільністю фіксованого інтернету.
- Забезпечено 97% покриття мережею 4G, а понад 8 000 сіл та містечок уперше отримали доступ до всесвітньої мережі.
- Запущено пілотний проєкт 5G, національний роумінг та технологію Starlink Direct to Cell.
- Створено "Мрію" — інноваційний освітній продукт для школярів, батьків та педагогів.
- Україна офіційно посіла 5-те місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних сервісів.
Військовий технологічний щит: "Армія дронів", Brave1 та "єБали"
Найважливішим викликом для команди Федорова стала швидка мілітаризація технологій після початку великої війни. Завдяки нестандартним рішенням було створено нову модель ведення бойових дій:
- 50 000 терміналів Starlink було залучено для забезпечення безперебійного зв'язку Сил оборони.
- "Армія дронів" — перша державна програма масштабування БпЛА, що дала старт розвитку української індустрії дронів.
- Створено "Лінію дронів" — нову концепцію війни, де дрони є головним засобом вогневого ураження ворога.
- Запущено фандрейзингову платформу UNITED 24 та англомовне медіа UNITED 24.Media для інформування світу.
- Впроваджено унікальну систему "єБали" — мотиваційну програму, яка нараховує бали за підтверджене знищення техніки та живої сили окупантів. Наразі в системі верифіковано 731 000 ліквідованих та важкопоранених військових РФ.
- Brave1 — defense tech-кластер. Мета — перемагати ворога в кожному технологічному домені.
- Ініціатива на полі бою вперше на боці України за останні роки.
- 30 000+ втрат ворога щомісяця.
- Логістичний локдаун в армії РФ.
- 91% — ефективність перехоплення Shahed та 87% — ефективність перехоплення крилатих ракет.
- Паралельно було проведено масштабні закупівлі безпілотників, ліквідовано корупційні схеми в оборонному секторі та розпочато перший етап найбільшої трансформації армії.
"І ще багато проєктів, перемог та викликів за 7 років роботи в Уряді й служіння українському народові. Дякую кожному українцю за довіру!" — резюмував Федоров.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
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