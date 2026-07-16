Єрмак зустрічався із Сирським після відставки Федорова, - ЗМІ
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідав пункт управління головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в одній із прифронтових областей увечері 16 липня.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників серед військових та правоохоронних органів, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про зустріч?
За інформацією видання, візит відбувся близько двох годин тому. Інших подробиць щодо його мети чи результатів наразі не наводять.
Зазначається, що зустріч сталася на тлі відставки міністра оборони Михайла Федорова та публічного конфлікту між колишнім головою МОУ та головкомом.
"Українська правда" звернулася по коментар до Андрія Єрмака, а також направила офіційний запит Олександру Сирському.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
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Після такої зустрічі сирського треба як мінімум невідкладно знімати з посади!
У Сирського кожен бажаючий може відвідати пункт управління чи тільки працівники фсб?