У колонці Сирського не знайшлося місця для Єрмака, бо він на командному пункті, - ексрадник міністра оборони Стерненко

Волонтер та ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко прокоментував колонку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Стерненка

За його словами, текст виглядає як "вміло напрацьована візія", однак у ньому "не знайшлося місця для відповідальності" — зокрема за криміналізацію армії, проблеми із забезпеченням бригад та політичні ігри й інтриги.

Також Стерненко згадав про ексголову ОП Андрія Єрмака.

"Гарна колонка Сирського. Як текстова презентація або вміло напрацьована візія. Шкода, що в ній не знайшлося місця для відповідальності. Відповідальності за криміналізацію армії. За штучний голод для бригад. За ігри у політику та інтриги, коли слід було займатися армією. А ще там не знайшлося місця для Єрмака. Бо він зайнятий. Він на командному пункті", - написав Стерненко.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 20 липня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував колонку для видання "Мілітарний", у тексті він, зокрема, розвіяв чутки про особисте протистояння з ексочільником Міноборони Михайлом Федоровим, назвавши конфлікт "несподіванкою", та спростував закиди у саботажі реформ.

За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед основних кандидатів на його посаду розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.

Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.

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