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Новини Звільнення Сирського
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У колонці Сирського не знайшлося місця для Єрмака, бо він на командному пункті, - ексрадник міністра оборони Стерненко

Стерненко

Волонтер та ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко прокоментував колонку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Стерненка 

За його словами, текст виглядає як "вміло напрацьована візія", однак у ньому "не знайшлося місця для відповідальності" — зокрема за криміналізацію армії, проблеми із забезпеченням бригад та політичні ігри й інтриги. 

Також Стерненко згадав про ексголову ОП Андрія Єрмака.

"Гарна колонка Сирського. Як текстова презентація або вміло напрацьована візія. Шкода, що в ній не знайшлося місця для відповідальності. Відповідальності за криміналізацію армії. За штучний голод для бригад. За ігри у політику та інтриги, коли слід було займатися армією. А ще там не знайшлося місця для Єрмака. Бо він зайнятий. Він на командному пункті", - написав Стерненко.

допис

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Що передувало?

Нагадаємо, що 20 липня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував колонку для видання "Мілітарний", у тексті він, зокрема, розвіяв чутки про особисте протистояння з ексочільником Міноборони Михайлом Федоровим, назвавши конфлікт "несподіванкою", та спростував закиди у саботажі реформ.

  • За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед основних кандидатів на його посаду розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.
  • Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.

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Автор: 

Стерненко Сергій (410) Сирський Олександр (1017) Єрмак Андрій (1786)
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Топ коментарі
+13
Ви праві, тим дивніше, що невідомий Єрмак чомусь на командному пункті. Дивно.
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20.07.2026 22:59 Відповісти
+9
Кацап сирський зустрічався з сином колишнього працівника радянських і російських спецслужб у пункті управління! А нахера?,- питається в задачі.
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20.07.2026 22:54 Відповісти
+5
Це той, який друг того, що супутник стирив. Цього достатньо, щоб йому не вірити.
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20.07.2026 23:10 Відповісти

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