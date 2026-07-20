У колонці Сирського не знайшлося місця для Єрмака, бо він на командному пункті, - ексрадник міністра оборони Стерненко
Волонтер та ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко прокоментував колонку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Стерненка
За його словами, текст виглядає як "вміло напрацьована візія", однак у ньому "не знайшлося місця для відповідальності" — зокрема за криміналізацію армії, проблеми із забезпеченням бригад та політичні ігри й інтриги.
Також Стерненко згадав про ексголову ОП Андрія Єрмака.
"Гарна колонка Сирського. Як текстова презентація або вміло напрацьована візія. Шкода, що в ній не знайшлося місця для відповідальності. Відповідальності за криміналізацію армії. За штучний голод для бригад. За ігри у політику та інтриги, коли слід було займатися армією. А ще там не знайшлося місця для Єрмака. Бо він зайнятий. Він на командному пункті", - написав Стерненко.
Що передувало?
Нагадаємо, що 20 липня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував колонку для видання "Мілітарний", у тексті він, зокрема, розвіяв чутки про особисте протистояння з ексочільником Міноборони Михайлом Федоровим, назвавши конфлікт "несподіванкою", та спростував закиди у саботажі реформ.
- За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський готує відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед основних кандидатів на його посаду розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.
- Після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.
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