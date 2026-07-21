За сутки — 217 боестолкновений. Самые интенсивные бои ведутся на Славянском, Покровском, Лиманском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений. Самую большую активность российские войска проявили на Славянском, Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет и 78 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 254 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 10 408 дронов-камикадзе и осуществили 3346 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили один вражеский штурм. В то же время агрессор нанес два авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб и осуществил 50 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Старицы, а также в направлениях Цегельного, Волчанских Хуторов, Избицкого и Колодезного.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в направлениях Петропавловки, Колесниковки и Куриловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты пятнадцать раз атаковали в районах Лимана, Ставков и Озерного, а также в направлениях Шийковки, Дробышево и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 30 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Ризниковки, а также в направлениях Калеников и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлениях Федоровки Второй, Никифоровки, Юрковки и Васютинского.

На Константиновском направлении зафиксировано четырнадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Иванополья и Ильиновки, а также в направлении Русина Яра.

На Покровском направлении наши защитники отразили 29 атак. Враг проявлял активность в районах Новоалександровки, Белицкого и Сергеевки, а также проводил штурмы в направлениях Шевченко, Нового Шахово, Вольного, Торецкого, Софиевки, Кучерова Яра, Мирного, Удачного, Новоподогородного и Новопавловки.

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На Александровском направлении захватчики совершили четыре атаки в направлениях населенных пунктов Вороное, Александроград и Терново.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 14 раз. Враг пытался продвинуться в направлениях Верхней Терсы, Воздвижовки, Цветкового, Косовцево и Горького.

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На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлениях Малых Щербаков и Белогорья.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника, пять артиллерийских систем и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1370 человек. Также уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, 92 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, пять наземных робототехнических комплексов, 1865 беспилотных летательных аппаратов, 453 единицы автомобильной и восемь единиц специальной техники противника.