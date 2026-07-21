За добу - 217 боєзіткнень. Найінтенсивніші бої на Слов’янському, Покровському, Лиманському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявили на Слов'янському, Покровському, Лиманському та Костянтинівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Обстріли України

Учора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 78 авіаційних ударів, під час яких скинув 254 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 408 дронів-камікадзе та здійснили 3346 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 38 - із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм. Водночас агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням семи керованих авіабомб та здійснив 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районі Стариці, а також у напрямках Цегельного, Вовчанських Хуторів, Ізбицького та Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямках Петропавлівки, Колісниківки та Курилівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти п'ятнадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків та Озерного, а також у напрямках Шийківки, Дробишевого та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 30 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Калеників та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у напрямках Федорівки Другої, Никифорівки, Юрківки та Васютинського.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано чотирнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямку Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 атак. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки, Білицького та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Шевченка, Нового Шахового, Вільного, Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Мирного, Удачного, Новопідгородного та Новопавлівки.

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На Олександрівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки у напрямках населених пунктів Вороне, Олександроград та Тернове.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Верхньої Терси, Воздвижівки, Цвіткового, Косівцевого та Гіркого.

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На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямках Малих Щербаків та Білогір'я.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, п'ять артилерійських систем та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1370 осіб. Також знешкоджено три танки, сім бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, п'ять наземних робототехнічних комплексів, 1865 безпілотних літальних апаратів, 453 одиниці автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога.