Экипаж подбитого танкера у берегов Румынии сообщил об атаке трех вражеских дронов

Двое членов экипажа танкера, который был подбит у берегов Румынии, заявили о нескольких попаданиях ударных беспилотников в судно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Digi24.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары по танкеру и действия экипажа

По словам спасенных моряков с танкера Gas Lisbon, в судно попали три беспилотника. Член экипажа из Грузии Александр Мегрелидзе рассказал, что почувствовал первый удар, когда находился в каюте. Всего, по его словам, было три попадания.

Несмотря на эмоциональное состояние, команда действовала по протоколу. Моряки организовали эвакуацию и оказывали помощь трем пострадавшим коллегам.

"Мы действовали по протоколу и помогали раненым", — рассказал один из членов экипажа.

Другой моряк, Александр Арро, сообщил, что атака произошла около 23:00. Он предполагает, что сначала было два дрона. Один попал в машинное отделение, другой — в жилую часть судна. Третий беспилотник атаковал примерно через три часа.

Читайте также: Россия продолжает пытаться блокировать морские пути Украины, — ВМС

Детали атаки и предыдущие инциденты

Румынские спасатели прибыли на помощь экипажу через 4–5 часов после атаки.

21 июля президент Румынии сообщил о поражении танкера под флагом Либерии у побережья страны. Судно следовало из египетского порта Александрия в украинский Рени на Дунае. На момент удара оно находилось примерно в 20 морских милях от берегов Румынии.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил действия России и поблагодарил Румынию за спасение экипажа.

Ранее, 19 июля, Россия нанесла удар по гражданскому судну Golden Leo с грузом зерна недалеко от Одессы. Вследствие атаки погибли 10 человек.

Читайте также: Турция не хочет распространения войны на Чёрное море, это критически важно для всех стран региона, — Фидан