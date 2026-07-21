Екіпаж підбитого танкера біля Румунії повідомив про атаку трьох ворожих дронів

Двоє членів екіпажу танкера, який був підбитий біля берегів Румунії, заявили про кілька влучань ударних безпілотників у судно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Digi24.

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Удари по танкеру та дії екіпажу

За словами врятованих моряків із танкера Gas Lisbon, у судно влучили три безпілотники. Член екіпажу з Грузії Александр Мегрелідзе розповів, що відчув перший удар, коли перебував у каюті. Загалом, за його словами, було три влучання.

Попри емоційний стан, команда діяла за протоколом. Моряки організували евакуацію та надавали допомогу трьом постраждалим колегам.

"Ми діяли за протоколом і допомагали пораненим", – розповів один із членів екіпажу.

Інший моряк, Александр Арро, повідомив, що атака сталася близько 23:00. Він припускає, що спочатку було два дрони. Один влучив у машинне відділення, інший — у житлову частину судна. Третій безпілотник атакував приблизно через три години.

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Деталі атаки та попередні інциденти

Румунські рятувальники прибули на допомогу екіпажу через 4–5 годин після атаки.

21 липня президент Румунії повідомив про ураження танкера під прапором Ліберії біля узбережжя країни. Судно прямувало з єгипетського порту Александрія до українського Рені на Дунаї. На момент удару воно перебувало приблизно за 20 морських миль від берегів Румунії.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга засудив дії Росії та подякував Румунії за порятунок екіпажу.

Раніше, 19 липня, Росія завдала удару по цивільному судну Golden Leo з вантажем зерна неподалік Одеси. Унаслідок атаки загинули 10 людей.

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