Уничтожены три вражеские ракеты и 203 из 216 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 22 июля 2026 года войска РФ нанесли удар по Украине 1 баллистической ракетой "Искандер-М" с территории временно оккупированного автономного республики Крым, 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над ТОТ АР Крым и 216 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербер", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отработала наша ПВО?

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 204 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

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Последствия

Зафиксировано попадание 1 баллистической ракеты "Искандер-М" и 12 ударных БПЛА в 12 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 7 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве - вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

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Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 21 июля.