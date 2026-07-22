Знищено три ворожі ракети та 203 з 216 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 22 липня 2026 року війська РФ атакували Україну 1 балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим, 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над ТОТ АР Крим та 216 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як відпрацювала наша ППО?

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 204 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілот МіГ-29 показав знищення реактивного "Шахеда" ракетою Р-73. ВIДЕО

Наслідки

Зафіксовано влучання 1 балістичної ракети Іскандер-М та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі - ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти Повітряних сил за підтримки розвідки знищили боєкомплект та особовий склад окупантів. ВIДЕО

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 21 липня.