В Киеве 23 июля частично перекроют центр из-за визита иностранных делегаций

23 июля в центре Киева будут введены временные ограничения дорожного движения в связи с проведением мероприятий с участием иностранных делегаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления государственной охраны Украины, опубликованном в сети Facebook.

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Центр столицы частично перекроют

Конкретный перечень улиц, на которых будут действовать изменения, пока не обнародован. В то же время жителей и гостей столицы призывают заранее планировать свои маршруты.

"Ограничения вводятся в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций", — сообщили правоохранители.

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Водителям рекомендуют выбирать объездные маршруты

Жителям Киева рекомендуют учесть временные изменения и, по возможности, пользоваться альтернативными маршрутами.

Ранее сообщалось, что в среду, 22 июля, президент Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с послом США при НАТО Мэтью Уитакером и командующим Специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

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