У Києві 23 липня частково перекриють центр через візит іноземних делегацій
У центрі Києва 23 липня запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення заходів за участю іноземних делегацій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Управління державної охорони України, оприлюдненому у мережі Фейсбук.
Центр столиці частково перекриють
Конкретний перелік вулиць, де діятимуть зміни, наразі не оприлюднений. Водночас мешканців і гостей столиці закликають заздалегідь планувати свої маршрути.
"Обмеження запроваджуються у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій", – повідомили правоохоронці.
Водіям радять обирати об’їзди
Жителям Києва рекомендують врахувати тимчасові зміни та, за можливості, користуватися альтернативними шляхами руху.
- Раніше повідомлялося, що у середу, 22 липня, президент Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з послом США при НАТО Метью Вітакером та командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.
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