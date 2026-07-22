У Києві 23 липня частково перекриють центр через візит іноземних делегацій

У центрі Києва 23 липня запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення заходів за участю іноземних делегацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Управління державної охорони України, оприлюдненому у мережі Фейсбук.

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Центр столиці частково перекриють

Конкретний перелік вулиць, де діятимуть зміни, наразі не оприлюднений. Водночас мешканців і гостей столиці закликають заздалегідь планувати свої маршрути.

"Обмеження запроваджуються у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій", – повідомили правоохоронці.

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Водіям радять обирати об’їзди

Жителям Києва рекомендують врахувати тимчасові зміни та, за можливості, користуватися альтернативними шляхами руху.

Раніше повідомлялося, що у середу, 22 липня, президент Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з послом США при НАТО Метью Вітакером та командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

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