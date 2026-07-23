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Объект "Транснефть-Урал" атаковали дроны в российском Башкортостане. ФОТОРЕПОРТАЖ

В российском Башкортостане дроны атаковали объект "Транснефть-Урал".

Об этом сообщают в соцсетях местные жители, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Предварительно известно, что атаке подверглась линейная производственно-диспетчерская станция "Субханкулово" АО "Транснефть-Урал" в городе Туймазы.

После ударов возник пожар.

Дроны атаковали Башкортостан 23 июля: под ударом нефтяной объект'єкт
Дроны атаковали Башкортостан 23 июля: под ударом нефтяной объект'єкт
Дроны атаковали Башкортостан 23 июля: под ударом нефтяной объект'єкт
Дроны атаковали Башкортостан 23 июля: под ударом нефтяной объект'єкт
Дроны атаковали Башкортостан 23 июля: под ударом нефтяной объект'єкт
Дроны атаковали Башкортостан 23 июля: под ударом нефтяной объект'єкт

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июля беспилотники атаковали Ульяновскую область России. Дроны могли поразить базу сжиженного газа ООО "НС-Ойл" в рабочем поселке Новоспасское.

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Автор: 

россия (98357) Башкортостан (11)
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