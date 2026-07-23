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Объект "Транснефть-Урал" атаковали дроны в российском Башкортостане. ФОТОРЕПОРТАЖ
В российском Башкортостане дроны атаковали объект "Транснефть-Урал".
Об этом сообщают в соцсетях местные жители, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Предварительно известно, что атаке подверглась линейная производственно-диспетчерская станция "Субханкулово" АО "Транснефть-Урал" в городе Туймазы.
После ударов возник пожар.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июля беспилотники атаковали Ульяновскую область России. Дроны могли поразить базу сжиженного газа ООО "НС-Ойл" в рабочем поселке Новоспасское.
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