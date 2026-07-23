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Об’єкт "Транснефть-Урал" атакували дрони у російському Башкортостані. ФОТОрепортаж
У російському Башкортостані дрони атакували об'єкт "Транснефть-Урал".
Про це повідомляють у соцмережах місцеві жителі, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Попередньо відомо, що атаковано лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Субханкулово" АТ "Транснефть-Урал" у місті Туймази.
Після ударів виникла пожежа.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що у ніч на 23 липня безпілотники атакували Ульяновську область Росії. Дрони могли уразити базу зрідженого газу ТОВ "НС-Ойл" у робітничому селищі Новоспаське.
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