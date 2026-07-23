Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: обвиняемый добровольно мобилизовался в ВСУ и скрыл подозрение, — ТЦК
Бывший полицейский Иван Приходько, которого обвиняют в непредумышленном убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области, добровольно поступил на военную службу.
Об этом стало известно из ответа Киевского городского ТЦК и СП на запрос представителей семьи Тлявовых, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Версия адвоката и скрытое подозрение
Ранее адвокат Приходько Виктор Чевгуз утверждал, что его клиента мобилизовали во время мероприятий оповещения на улице. Однако официальный ответ ТЦК опроверг эти слова.
В ТЦК утверждают, что 16 марта он лично обратился в Шевченковский РТЦК в Киеве, предоставив письмо из части о зачислении. Уже 26 марта командир подразделения сообщил ТЦК о включении Приходько в личный состав в звании старшего сержанта.
Упреки представителей семьи мальчика в том, что его клиент был мобилизован, чтобы избежать наказания, Чевгуз отвергает:
"Я же не знаю, как на самом деле было. Он (Приходько. – Ред.) мне сказал, что его мобилизовали. Но что здесь незаконного? Он имеет право. В законе нет положения, что если есть уголовное дело, то его мобилизовать невозможно. Что здесь плохого, что он защищает Родину?! О каком уклонении может идти речь, если он 3,5 года просидел в тюрьме (речь идет о пребывании под стражей. – Ред.), а потом пошел служить?".
В Киевском ТЦК добавляют, что обвиняемый в убийстве ребенка указал, что к уголовной ответственности не привлекался. В то же время в пункте 14 статьи 1 Уголовного кодекса указано, что привлечение к ответственности "начинается с момента сообщения лицу о подозрении".
"Приходько умышленно скрыл эти сведения от ТЦК", — прокомментировала представительница семьи Тлявовых Эльвира Лазаренко.
Служба в батальоне БПЛА и отказ в демобилизации
По данным СМИ, Приходько занял должность командира экипажа беспилотных комплексов в 433-м отдельном батальоне беспилотных систем ВСУ.
Представители семьи погибшего мальчика направили обращение в ТЦК, Минобороны и подразделение с требованием отменить призыв или хотя бы обеспечить участие Приходько в судебных заседаниях в режиме онлайн. В воинской части ответили, что из-за "постоянных штурмовых действий и динамики обстановки" привлечь его к заседаниям невозможно, а оснований для демобилизации нет.
В командовании Сухопутных войск ВСУ Минобороны отметили следующее:
"Процедура призыва военнообязанных на военную службу во время мобилизации, на особый период, является необратимой. А признание процедуры призыва противоправной не повлечет за собой восстановление прежнего положения лица, которое было призвано на военную службу во время мобилизации", — уточнили в письме.
Что предшествовало?
Напомним, что апелляционное рассмотрение резонансного дела о гибели 5-летнего Кирилла Тлявова может быть приостановлено из-за мобилизации одного из обвиняемых — бывшего полицейского Ивана Приходько. Его защита просит суд приостановить производство до окончания военного положения или демобилизации военнослужащего.
Дело Кирилла Тлявова
- 5-летний Кирилл Тлявов скончался в июне 2019 года после того, как получил огнестрельное ранение в голову в Переяславе Киевской области. По версии следствия, выстрел произвели полицейские, которые отдыхали и стреляли по банкам недалеко от жилых домов.
- Это дело стало одним из самых резонансных в Украине и вызвало широкий общественный резонанс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль