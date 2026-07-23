Убивство 5-річного Кирила Тлявова: обвинувачений добровільно мобілізувався до ЗСУ та приховав підозру, - ТЦК
Колишній поліціянт Іван Приходько, якого обвинувачують у вбивстві з необережності 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі на Київщині, мобілізувався до війська добровільно.
Про це стало відомо з відповіді Київського міського ТЦК та СП на запит представників родини Тлявових, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Версія адвоката та прихована підозра
Раніше адвокат Приходька Віктор Чевгуз стверджував, що його клієнта мобілізували під час заходів оповіщення на вулиці. Проте офіційна відповідь ТЦК спростувала ці слова.
У ТЦК стверджують, що 16 березня він особисто звернувся до Шевченківського РТЦК у Києві, надавши лист від частини про зарахування. Вже 26 березня командир підрозділу повідомив ТЦК про включення Приходька до особового складу у званні старшого сержанта.
Закиди представників родини хлопчика, що його клієнт мобілізувався аби уникнути покарання Чевгуз відкидає:
"Я ж не знаю, як насправді було. Він (Приходько – ред.) мені сказав, що його мобілізували. Але що тут незаконного? Він має право. Немає в законі, що якщо є кримінальна справа, то його мобілізувати неможливо. Що тут поганого, що він захищає Батьківщину?! Яке уникнення, якщо він 3,5 роки просидів в тюрмі (йдеться про перебування під вартою – ред.), а потім пішов служити?".
В Київському ТЦК додають, що обвинувачений у вбивстві дитини вказав, що до кримінальної відповідальності не притягався. Водночас у пункті 14 статті 1 Кримінального кодексу вказано, що притягнення до відповідальності "починається з моменту повідомлення особі про підозру".
"Приходько умисне приховав ці відомості від ТЦК", — відреагувала представниця Тлявових Ельвіра Лазаренко.
Служба в батальйоні БпЛА та відмова у демобілізації
За даними ЗМІ, Приходько обійняв посаду командира екіпажу безпілотних комплексів у 433-му окремому батальйоні безпілотних систем ЗСУ.
Представники родини загиблого хлопчика направили звернення до ТЦК, Міноборони та підрозділу з вимогою скасувати призов або хоча б забезпечити участь Приходька у засіданнях суду в режимі онлайн. У військовій частині відповіли, що через "постійні штурмові дії та динаміку обстановки" залучити його до засідань неможливо, а підстав для демобілізації немає.
У командуванні Сухопутних військ ЗСУ Міноборони зазначили наступне:
"Процедура призову військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період є незворотною. А визнання процедури призову протиправною не спричинить відновлення попереднього становища особи, яка була призвана на військову службу під час мобілізації", — уточнили в листі.
Що передувало?
Нагадаємо, що апеляційний розгляд резонансної справи про загибель 5-річного Кирила Тлявова може бути призупинений через мобілізацію одного з обвинувачених — колишнього поліцейського Івана Приходька. Його захист просить суд зупинити провадження до завершення воєнного стану або демобілізації військовослужбовця.
Справа Кирила Тлявова
- 5-річний Кирило Тлявов помер у червні 2019 року після того, як дістав вогнепальне поранення голови у Переяславі на Київщині. За версією слідства, постріл здійснили поліцейські, які відпочивали та стріляли по банках неподалік житлових будинків.
- Ця справа стала однією з найрезонансніших в Україні та викликала широкий суспільний розголос.
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