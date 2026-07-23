Убивство 5-річного Кирила Тлявова: обвинувачений добровільно мобілізувався до ЗСУ та приховав підозру, - ТЦК

Колишній поліціянт Іван Приходько, якого обвинувачують у вбивстві з необережності 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі на Київщині, мобілізувався до війська добровільно.

Про це стало відомо з відповіді Київського міського ТЦК та СП на запит представників родини Тлявових, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Версія адвоката та прихована підозра

Раніше адвокат Приходька Віктор Чевгуз стверджував, що його клієнта мобілізували під час заходів оповіщення на вулиці. Проте офіційна відповідь ТЦК спростувала ці слова.

У ТЦК стверджують, що 16 березня він особисто звернувся до Шевченківського РТЦК у Києві, надавши лист від частини про зарахування. Вже 26 березня командир підрозділу повідомив ТЦК про включення Приходька до особового складу у званні старшого сержанта.

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Закиди представників родини хлопчика, що його клієнт мобілізувався аби уникнути покарання Чевгуз відкидає:

"Я ж не знаю, як насправді було. Він (Приходько – ред.) мені сказав, що його мобілізували. Але що тут незаконного? Він має право. Немає в законі, що якщо є кримінальна справа, то його мобілізувати неможливо. Що тут поганого, що він захищає Батьківщину?! Яке уникнення, якщо він 3,5 роки просидів в тюрмі (йдеться про перебування під вартою – ред.), а потім пішов служити?".

В Київському ТЦК додають, що обвинувачений у вбивстві дитини вказав, що до кримінальної відповідальності не притягався. Водночас у пункті 14 статті 1 Кримінального кодексу вказано, що притягнення до відповідальності "починається з моменту повідомлення особі про підозру".

"Приходько умисне приховав ці відомості від ТЦК", — відреагувала представниця Тлявових Ельвіра Лазаренко.

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Служба в батальйоні БпЛА та відмова у демобілізації

За даними ЗМІ, Приходько обійняв посаду командира екіпажу безпілотних комплексів у 433-му окремому батальйоні безпілотних систем ЗСУ.

Представники родини загиблого хлопчика направили звернення до ТЦК, Міноборони та підрозділу з вимогою скасувати призов або хоча б забезпечити участь Приходька у засіданнях суду в режимі онлайн. У військовій частині відповіли, що через "постійні штурмові дії та динаміку обстановки" залучити його до засідань неможливо, а підстав для демобілізації немає.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ Міноборони зазначили наступне:

"Процедура призову військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період є незворотною. А визнання процедури призову протиправною не спричинить відновлення попереднього становища особи, яка була призвана на військову службу під час мобілізації", — уточнили в листі.

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Що передувало?

Нагадаємо, що апеляційний розгляд резонансної справи про загибель 5-річного Кирила Тлявова може бути призупинений через мобілізацію одного з обвинувачених — колишнього поліцейського Івана Приходька. Його захист просить суд зупинити провадження до завершення воєнного стану або демобілізації військовослужбовця.

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Справа Кирила Тлявова