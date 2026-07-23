Венецианская биеннале назвала сокращение финансирования со стороны ЕС из-за возвращения РФ "политически мотивированным"

Венецианская биеннале поставит под угрозу свою автономию и свободу выражения мнений, если поддастся давлению Европейского Союза по поводу исключения России из своих мероприятий.

Об этом заявил председатель биеннале Пьетранджело Буттафуоко, раскритиковав недавнее решение ЕС сократить финансирование, цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Ранее на этой неделе ЕС отменил грант в ответ на возвращение России на художественную выставку Венецианской биеннале в этом году — впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Реакция биеннале

"[Европейский Союз] был нашим спутником, с которым мы прошли часть пути, и который теперь покидает нас по причинам, носящим сугубо политический характер, отнюдь не юридический, а тем более не культурный", — заявил Буттафуоко во время презентации Венецианского кинофестиваля 2026 года.

Европейская комиссия заявила, что грант был отозван, поскольку средства налогоплательщиков ЕС должны поддерживать инициативы, отстаивающие ценности демократии и свободы, которые, по её мнению, Россия в настоящее время не разделяет.

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Венецианская биеннале отвергла эти аргументы, заявив, что искусство должно оставаться нейтральным пространством для диалога. Также там подчеркнули, что ЕС софинансировал проекты киноподразделения биеннале, которые не были связаны с участием России в художественной выставке.

"Мы призваны здесь развивать международные исследования в сфере искусства и отвечать на его потребности. В противном случае мы предадим принципы автономии, свободы самовыражения, исследований, творчества и воображения, которые определяют деятельность этого учреждения уже 131 год", — добавил Буттафуоко.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку на фоне обострения споров об участии России.

Напомним, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину вернется на Венецианскую биеннале.

В свою очередь Министерство культуры Италии заявило, что решение о допуске России на 61-ю Венецианскую биеннале приняла самостоятельно Фонд Биеннале, несмотря на возражения итальянского правительства.

Еврокомиссия окончательно отменила грант в размере 2 млн евро для Венецианской биеннале после решения возобновить работу российского павильона.

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