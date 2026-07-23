Венеційська бієнале назвала скорочення фінансування від ЄС через повернення РФ "політично вмотивованим"

Венеційська бієнале підірве свою автономію та свободу вираження поглядів, якщо піддасться тиску Європейського Союзу щодо виключення Росії з її заходів.

Про це заявив голова бієнале П'єтранджело Буттафуоко, розкритикувавши нещодавнє рішення ЄС скоротити фінансування, цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Раніше цього тижня ЄС скасував грант у відповідь на повернення Росії до мистецької виставки Венеційської бієнале цього року — вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Реакція бієнале

"[Європейський Союз] був нашим супутником, з яким ми пройшли частину шляху, і який тепер залишає нас з причин, що є суто політичними, аж ніяк не юридичними, а тим більше не культурними", — заявив Буттафуоко під час презентації Венеційського кінофестивалю 2026 року.

Європейська комісія заявила, що грант було відкликано, оскільки кошти платників податків ЄС повинні підтримувати ініціативи, які відстоюють цінності демократії та свободи, яких, на її думку, Росія наразі не поділяє.

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Венеційська бієнале відкинула ці аргументи, заявивши, що мистецтво має залишатися нейтральним простором для діалогу. Також там наголосили, що фінансування ЄС співфінансувало проєкти кінопідрозділу бієнале, які не були пов'язані з участю Росії в мистецькій виставці.

"Ми покликані тут розвивати міжнародні дослідження у сфері мистецтва та відповідати на його потреби. Інакше ми зрадимо принципи автономії, свободи самовираження, досліджень, творчості та уяви, які визначають діяльність цієї інституції вже 131 рік", — додав Буттафуоко.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале подало у відставку на тлі загострення суперечок щодо участі Росії.

Нагадаємо, що Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну повернеться на Венеційську бієнале.

Своєю чергою Міністерство культури Італії заявило, що рішення про допуск Росії на 61-шу Венеційську бієнале ухвалила самостійно Фундація Бієнале, попри заперечення італійського уряду.

Єврокомісія остаточно скасувала грант у 2 млн євро для Венеціанської бієнале після рішення відновити роботу російського павільйону.

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