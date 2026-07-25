На фронте зафиксировано 79 боевых столкновений, из них 22 - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 79 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 25 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Нескучное, Коренок, Сопич, Кучеровка, Рогизное, Уланово, Бувалино, Бачевск, Гирки; в Черниговской области – Хотиевка, Прогресс.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе пять обстрелов – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Прилепка, Старица и в сторону населенных пунктов Терновая, Избицкое, Хатное. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Шейковки.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских атак в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное и в направлении Пискуновки и Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в направлении Степановки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 22 раза пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Софиевка, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Вольное, Новое Шахово, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Вербового и Березового.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 11 вражеских атак в сторону населенных пунктов Верхняя Терса, Цветково, Воздвижевка, Косовцево, Гиркое и Чаривное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

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