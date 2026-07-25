На фронті зафіксовано 79 боєзіткнень, з них 22 - на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби агресор 79 разів атакував позиції Сил оборони.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 25 липня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Кореньок, Сопич, Кучерівка, Рогізне, Уланове, Бувалине, Бачівськ, Гірки; на Чернігівщині – Хотіївка, Прогрес.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять обстрілів - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону у районах населених пунктів Приліпка, Стариця та у бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке, Хатнє. Одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Шийківки.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися у бік Лиману.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих атак у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.
За даними Генштабу, на Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Степанівки. Два боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 22 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Софіївка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Вільне, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне. Одне боєзіткнення досі триває.
На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вербового й Березового.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих атак у бік населених пунктів Верхня Терса, Цвіткове, Воздвижівка, Косівцеве, Гірке й Чарівне.
На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
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