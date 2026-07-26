Сибига ответил на призыв Токаева: РФ должна почувствовать большее давление, прежде чем согласится на реалистичные предложения по миру

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на призыв президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева остановить войну.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Необходимо оказать давление на РФ

"Ценим призывы президента Касым-Жомарта Токаева к Путину о том, что пришло время остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение", — говорится в сообщении.

Сибига отметил, что Украина предложила остановить войну вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот четкий путь к миру. Пресс-секретарь Путина уже отклонил и предложение президента Казахстана.

"Вывод таков: Москва должна почувствовать большее давление, прежде чем согласится на реалистичные предложения о мире", — добавил министр.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Омске призвал заморозить войну против Украины и возобновить переговорный процесс в формате "Стамбул 2.0".

В свою очередь пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков ответил на предложение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, подчеркнув, что "замораживание украинского конфликта невозможно".

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