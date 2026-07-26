Сибига ответил на призыв Токаева: РФ должна почувствовать большее давление, прежде чем согласится на реалистичные предложения по миру
Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на призыв президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева остановить войну.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Необходимо оказать давление на РФ
"Ценим призывы президента Касым-Жомарта Токаева к Путину о том, что пришло время остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение", — говорится в сообщении.
Сибига отметил, что Украина предложила остановить войну вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот четкий путь к миру. Пресс-секретарь Путина уже отклонил и предложение президента Казахстана.
"Вывод таков: Москва должна почувствовать большее давление, прежде чем согласится на реалистичные предложения о мире", — добавил министр.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Омске призвал заморозить войну против Украины и возобновить переговорный процесс в формате "Стамбул 2.0".
- В свою очередь пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков ответил на предложение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, подчеркнув, что "замораживание украинского конфликта невозможно".
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[россия с каждым днем все глубже скатывается в ту часть истории, которую можно назвать болотом. Попав в нее, каждое действие властей приводит к тому, что страну засасывать все глубже, фрикции власти становятся все более резкими, ситуация - все хуже, а остановиться, попросить помощи уже нельзя. Так было з Германией. Сейчас это происходит с россией. То, что рф потерпит поражение и получит весь набор причитающихся последствий: социальную дестабилизацию, бунт территорий, дворцовые интриги, заговоры элит, падение экономики, рост криминалитета - в этом у меня нет сомнений.
Сейчас кремль играется в нацизм, также проходя его разные стадии. Попался на глаза комментарий пескова после того, как президент Казахстана К.-Ж.Токаев сказал путину: «…есть такой момент и такая возможность, как поставить войну на заморозку и все это дело». (Токаев) начал говорить путину (пусть так) в глаза подозрительное - уже хорошо. Возможно, со временем научится говорить и неприятное. Неважно. Важно, что получил комментарий пескова на предложение о заморозке войны: «Для нас есть главное условие - мы должны достичь своих целей. Условия для остановки боевых действий изложены путиным два года назад. Эти условия понятные, последовательные, поэтому все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения». Этими словами, конечно, Токаева поставили на место и оскорбили. Потому что ответ пришел не от царя, а от его плебея. Это значит, что и отношение к Токаеву такое же, конечно же, при сохранении всего президентского церемониала.
Русаки не рассматривают возможности завершения войны, кроме как через капитуляцию Украины. Они «должны достичь своих целей». ******? Почему их цели важнее целей Украины? Почему наше желание жить в своей стране так как мы считаем нужным, должно зависеть от того, понравится это россии или нет? Кто дал ублюдкам и деградантам право определять, что правильно, а что нет?
Все эти вопросы ставились миллион раз. И, периодически на них давались оригинальные ответы, где по-разному обосновывалась мысль о том, что нет, их требования не важнее наших. Этот словесный обмен - важная часть пропаганды, а она - важная часть войны.
Жители московских болот повторяют практически все нарративы нацистской Германии. Не только потому, что учили и копируют, а потому что речь идет об устоявшихся принципах и правилах поведения диктатур в условиях агрессивной войны. Это шаблон.
Взять, к примеру, тезис о целях. Песков же явно пытается нам напомнить о требовании кремля про полный вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Это украинские земли, жителей которых ****** пришли «защищать» от «нацистов».
Сейчас главная общественная проблема не капитализм, социализм, ШИ-изм, консерватизм. Сейчас проблема - рашизм как образ мышления. Это новое прочтение правила «делаю, потому что могу». Извращенное восприятие себя через размер своей территории. Избрание для себя захватнической стратегии вместо стратегии развития. Все это путь в никуда, по которому путин сейчас ведет россию. Пока эта проблема «не будет решена, мира в Европе не будет». В самой Европе, похоже, это поняли (я буду сомневаться и писать «похоже» до тех пор, пока рядом с воином ЗСУ рядом не будет, скажем, воин Бундесвера). Исторически крах россии предопределен. Став в колею нацистского мировоззрения и действий, ты не можешь выехать в другом месте кроме как в месте под названием «Поражение». Атаки по НПЗ, Wildberries - это достойное продолжение начатого.
В Украине любят высказывать опасения по поводу новой зимы, о том, какими будут удары рф, о том, как мы защищены. Особенно бесит когда этими вопросами задаются в правительстве, хотя именно они должны знать ответы. Да, удары будут. Но посмотрите шире. Какой будет зима на россии? Что можем - и будем - делать мы с ними? Мы уже приспособились, они - нет. Их ПВО никогда не хватит на все наши дроны. Страх, холод, невозможность быстро восстановиться - это все про них, не про нас.
И, думаю я, в том числе и перспектива закончиться путинскому режиму зимой под ударами дронов, ракет и собственного озлобленного населения, орущего ему в морду "нам не нужны твои победы, а нужен мир!", в очередной раз заставила русаков обратиться к американцам о возобновлении мирных переговоров.]
****** ж їм довів СВОй «План пабєди за «три дня»!! Кабаєва мізуліна сяманянша терешкова кріваногіх задоволені, а орчиці-вдовиці це неподобається !!!
А по території рашистів, все шириться та крокує, як КОВІД-19 з Китаю, національне свято - то 9 днів, то 40 днів, то роковини по здохлих в Мирній Україні, уже майже 2.000.000 орків☠️, з 2014 року!! Їм ******, ще поганяло смішне присвоїв, - Іхтамнєти😂🤣😂🤣‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️⚒✊🤝👌👍👏🤣💪🫡🇪🇺🇺🇦❤️‼️
Слава Україні! Смерть московітам та кабміндічам з помічниками зрадників України!!
Смерть оркам в Україні!