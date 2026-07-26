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Сибіга відповів на заклик Токаєва: РФ має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру
Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заклик Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва зупинити війну.
Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Потрібен тиск на РФ
"Цінуємо заклики Президента Касим-Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення", - йдеться в повідомленні.
Сибіга зауважив, що Україна запропонувала зупинити війну вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії, але Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру. Речник Путіна вже відкинув і пропозицію Президента Казахстану.
"Підсумок такий: Москва має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру", - додав міністр.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Омську закликав заморозити війну проти України та відновити переговорний процес у форматі "Стамбул 2.0".
- Своєю чергою речник російського диктатора Дмитро Пєсков відповів на пропозицію президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, наголосивши, що "заморожування українського конфлікту неможливе".
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