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Новини Припинення війни
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Сибіга відповів на заклик Токаєва: РФ має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру

Сибіга відповів на заклик Токаєва

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заклик Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва зупинити війну.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Потрібен тиск на РФ

"Цінуємо заклики Президента Касим-Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення", - йдеться в повідомленні.

Сибіга зауважив, що Україна запропонувала зупинити війну вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії, але Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру. Речник Путіна вже відкинув і пропозицію Президента Казахстану.

"Підсумок такий: Москва має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру", - додав міністр.

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Що передувало

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Сибіга Андрій (1067) Токаєв Касим-Жомарт (83)
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