Сибіга відповів на заклик Токаєва: РФ має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заклик Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва зупинити війну.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Потрібен тиск на РФ

"Цінуємо заклики Президента Касим-Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення", - йдеться в повідомленні.

Сибіга зауважив, що Україна запропонувала зупинити війну вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії, але Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру. Речник Путіна вже відкинув і пропозицію Президента Казахстану.

"Підсумок такий: Москва має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру", - додав міністр.

Читайте: Зеленський: Трамп почав мені довіряти і зрозумів, що війну не хоче зупиняти Путін

Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Омську закликав заморозити війну проти України та відновити переговорний процес у форматі "Стамбул 2.0".

Своєю чергою речник російського диктатора Дмитро Пєсков відповів на пропозицію президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, наголосивши, що "заморожування українського конфлікту неможливе".

Також читайте: Росія очікує "нових пропозицій" від США щодо завершення війни в Україні, - Кремль