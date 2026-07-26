Три человека погибли, по меньшей мере 37 ранены, атаковано 2 гражданских судна: последствия российских атак на юге Украины

За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областям, применив авиацию, артиллерию, РСЗО и сотни беспилотников. В результате атак погибли три человека, еще как минимум 37 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

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Днепропетровская область

"Пострадал один человек. Почти 20 раз враг атаковал три района артиллерией и беспилотниками", — сообщил глава ОГА Ганжа.



В Никопольском районе противник наносил удары по Никополю, Марганецкой и Покровской громадам. Поврежден универмаг.



В Павлограде пострадал 66-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.



В Кривом Роге поврежден торговый центр. Произошел пожар.

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Запорожская область

Один человек погиб, еще двенадцать получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району.



Всего за сутки оккупанты нанесли 1029 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области.



Поступило 80 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.

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Николаевская область

Вчера враг атаковал область ударными БПЛА типа "Shahed/Гербера". Под атакой оказалась портовая инфраструктура. В результате атаки повреждены два гражданских судна и складское помещение. Пострадавших нет.

FPV-дрон также атаковал Очаковскую громаду. Пострадавших нет.

Херсонская область

За прошедшие сутки под вражеским авиационным и дронным террором, а также артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зимовник, Камышаны, Приозерное, Дарьевка, Никольское, Понятовка, Токаревка, Чайкино, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Днепровское, Кизомыс, Берислав, Новоберислав, Раковка, Урожайное, Борозенское, Красносельское, Чаривное, Новониколаевка, Милово, Новая Каменка, Любимовка, Золотая Балка, Червоное, Новорайск, Заможное, Тягинка, Бургунка, Высокое, Николаевка, Ольговка и город Херсон.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 18 многоэтажных домов и 17 частных домов. Также оккупанты разрушили церковь, автозаправочную станцию, магазины, газопроводы, хозяйственное сооружение, частные гаражи и автомобили.

"В результате российской агрессии 2 человека погибли, еще 24 получили ранения", — сообщил глава ОГА Прокудин.

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