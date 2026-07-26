Троє людей загинули, щонайменше 37 поранені, атаковано 2 цивільні судна: наслідки російських атак на півдні України

Протягом минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, застосувавши авіацію, артилерію, РСЗВ і сотні безпілотників. Унаслідок атак загинули троє людей, ще щонайменше 37 дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

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Дніпропетровщина

"Постраждала одна людина. Майже 20 разів ворог атакував три райони артилерією та безпілотниками", - повідомив очільник ОВА Ганжа.



У Нікопольському районі противник бив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджений універмаг.



У Павлограді постраждав 66-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.



У Кривому Розі понівечений торгівельний центр. Сталася пожежа.

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Запорізька область

Одна людина загинула, ще дванадцять отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.



Загалом упродовж доби окупанти завдали 1029 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області.



Надійшло 80 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

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Миколаївщина

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу "Shahed/Гербера". Під атакою була портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено два цивільні судна та складське приміщення. Постраждалих немає.

FPV-дрон атакував також Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Херсонщина

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Комишани, Приозерне, Дар'ївка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Чайкине, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дніпровське, Кізомис, Берислав, Новоберислав, Раківка, Урожайне, Борозенське, Красносільське, Чарівне, Новомиколаївка, Милове, Нова Кам'янка, Любимівка, Золота Балка, Червоне, Новорайськ, Заможне, Тягинка, Бургунка, Високе, Миколаївка, Ольгівка та місто Херсон.

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 18 багатоповерхівок та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили церкву, автозаправну станцію, магазини, газопроводи, господарську споруду, приватні гаражі та автомобілі.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 24 - дістали поранення", - повідомив начальник ОВА Прокудін.

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