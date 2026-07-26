"Телевидение Торонто" показало, как живет в России Янукович под вымышленным именем и его семья

Журналисты обнародовали новые подробности о жизни Виктора Януковича и его окружения в России. Расследование показывает, что беглый экс-президент, его семья, бывшие охранники и приближенные обосновались преимущественно в Сочи и Московской области, используя новые имена и накопив значительные активы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Телевидение Торонто".

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Благодаря опубликованному в СМИ списку имен охранников Януковича, бежавших вместе с ним в Россию в 2014 году, журналисты узнали, что сейчас они почти в полном составе работают в Федеральной службе охраны РФ и дислоцируются в Сочи (Краснодарский край).

Из утечек баз данных авиаперелетов журналисты установили, что с охранниками Януковича несколько раз пересекались названная любовница Януковича Любовь Полежай (Садикова) и ее родственницы. Вероятно, охрана Януковича сопровождала их в поездках. Согласно сообщениям в соцсетях, Любовь также живет в Сочи.

Расследователи установили, что Янукович вместе с гражданской женой и ее дочерью Марией проживает в закрытом комплексе "Благодать" в Сочи на улице Есауленко, 15. На территории площадью около трех гектаров расположены несколько домов, сад, водоем, собственная часовня. Благодаря связи с компанией "Софина" недалеко от резиденции следователи также обнаружили участок площадью 123 тысячи м² с заброшенным пансионатом, который называют собственностью Януковича.

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На саму Садикову, по информации из российских реестров, записаны 337 га сельскохозяйственной земли, которые она начала сдавать в аренду "Агрокомплексу Ткачева". В общей сложности за годы проживания в России женщина получила в собственность более 370 га земли в Сочи и более 2400 м² недвижимости на сумму свыше 8 миллионов долларов: 5 квартир, 5 домов и еще 4 помещения (из них две квартиры в Москве), утверждает "Телевидение Торонто".

Автор расследования Анатолий Остапенко рассказал, что благодаря анализу российских государственных реестров, утечек из баз данных, сведений об авиаперелетах, телефонных номеров и публикаций в соцсетях удалось установить, что Янукович теперь пользуется документами на имя Олега Николаевича Леонова. Оно совпадает с девичьей фамилией его матери.

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По данным о пересечении границы, Садикову во время поездок сопровождали двое охранников и некий мужчина по имени Леонов Олег Николаевич.

Людмила Янукович, официальная супруга беглого экс-президента, по данным СМИ, поселилась в семейном имении в Ялте (оккупированный Крым). Номер телефона, которым она пользовалась, с 19 июня 2026 года указан как номер умершего лица. Но других подтверждений смерти Людмилы нет.

Старший сын Януковича, Александр, согласно данным расследования, теперь вместе с женой и двумя сыновьями живет под фамилией Соколов.

Под этой фамилией журналисты обнаружили рабочую почту Александра в МВД РФ, а до мая 2026 года он имел доступ к системе распознавания и отслеживания лиц, которую используют российские спецслужбы, а также права на редактирование. Кроме того, в 2022–2023 годах Александр Янукович летал из Москвы в Сочи и обратно вместе с начальником 5-й службы ФСБ Сергеем Беседой и его заместителем Анатолием Болюхом.

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По данным издания, вместе с ними также летали бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка с женой под именами Виктор Федоров и Ольга Федорова.

За годы жизни в России супруга Александра Януковича, Елена, приобрела в собственность более 27 тысяч м² недвижимости, в частности, в элитном коттеджном городке "Бенилюкс" под Москвой. По данным российского Пенсионного фонда, с 2009 года и по настоящее время Елена Соколова (Янукович) является домохозяйкой. Однако по состоянию на 2024 год у нее на депозитах находилось 3,5 млн долларов.

Помимо российского, Елена Янукович также имеет гражданство ОАЭ, как и двое ее сыновей — Виктор и Александр.