"Телебачення Торонто" показало, як живе у Росії Янукович під фейковим ім’ям та його родина. ВIДЕО

Журналісти оприлюднили нові деталі про життя Віктора Януковича та його оточення в Росії. Розслідування свідчить, що експрезидент-втікач, його родина, колишні охоронці та наближені оселилися переважно в Сочі й Московській області, використовуючи нові імена та накопичивши значні активи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту "Телебачення Торонто".

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Завдяки опублікованому в медіа переліку імен охоронців Януковича, які втекли із ним до Росії у 2014 році, журналісти дізналися, що нині вони майже в повному складі працюють у Федеральній службі охорони РФ і дислокуються в Сочі (Краснодарський край).

Із витоків баз даних авіаперельотів журналісти встановили, що з охоронцями Януковича кілька разів перетиналися названа коханка Януковича Любов Полежай (Садикова) та її родички. Імовірно, охорона Януковича супроводжувала їх у подорожах. Згідно із дописами в соцмережах, Любов також живе в Сочі.

Розслідувачі встановили, що Янукович разом із цивільною дружиною та її донькою Марією мешкає у закритому комплексі "Благодать" у Сочі на вулиці Єсауленка, 15. На території площею близько трьох гектарів розташовані декілька будинків, сад, водойма, власна каплиця. Через зв’язок із компанією "Софина" недалеко від резиденції розслідувачі також знайшли ділянку на 123 тисячі м² із закинутим пансіонатом, яку називають майном Януковича.

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На саму Садикову, за інформацією з російських реєстрів, записані 337 га сільськогосподарської землі, які вона почала надавати в оренду "Агрокомплексу Ткачова". Сумарно жінка за роки проживання в росії отримала у власність понад 370 га землі в Сочі й понад 2400 м² нерухомості на понад 8 мільйонів доларів: 5 квартир, 5 будинків і ще 4 приміщення (з них дві квартири в Москві), стверджує "Телебачення Торонто".

Автор розслідування Анатолій Остапенко розповів, що завдяки аналізу російських державних реєстрів, злитих баз даних, деталей авіаперельотів, телефонних номерів та публікацій у соцмережах вдалося визначити, що Янукович тепер користується документами на ім’я Олега Миколайовича Леонова. Воно збігається з дівочим прізвищем його матері.

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За даними перетину кордону, Садикову під час поїздок супроводжували двоє охоронців та певний чоловік, на ім'я Леонов Олег Миколайович.

Людмила Янукович, офіційна дружина експрезидента-втікача, за даними медіа, оселилася в сімейному маєтку в Ялті (окупований Крим). Номер телефону, який вона використовувала, з 19 червня 2026 року зазначений як номер померлої особи. Але інших підтверджень смерті Людмили немає.

Старший син Януковича, Олександр, згідно з даними розслідування, тепер разом з дружиною та двома синами живе під прізвищем Соколов.

За цим прізвищем журналісти знайшли робочу пошту Олександр у МВС рф, а до травня 2026 року він мав доступ до системи розпізнавання та відстеження облич, який використовують російські спецслужби, а також права на редагування. Крім того, у 2022-2023 роках Олександр Янукович літав з Москви в Сочі й назад разом з начальником 5 служби ФСБ Сергієм Бєсєдою та його заступником Анатолієм Болюхом.

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За даними видання, з ними також літали колишній генпрокурор України Віктор Пшонка з дружиною під іменами Віктор Федоров та Ольга Федорова.

За роки життя в росії дружина Олександра Януковича, Олена, набула у власність понад 27 тисяч м² нерухомості, зокрема, в елітному котеджному містечку "Бенілюкс" біля Москви. За даними російського Пенсійного фонду, з 2009 року і дотепер Олена Соколова (Янукович) є домогосподаркою. Однак станом на 2024 році вона мала на депозитах 3,5 млн доларів.

Крім російського, Олена Янукович також має громадянство ОАЕ, як і двоє її синів — Віктор та Олександр.