Вооружен и опасен: полиция Буковины объявила в розыск мужчину, ранившего двух правоохранителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полиция Буковины разыскивает мужчину, ранившего двух сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Как отмечается, полицейские разыскивают Миглея Валерия Николаевича, 19 ноября 1971 года рождения, жителя села Ижовцы Черновицкого района.

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Приметы разыскиваемого: среднего роста, среднего телосложения, был одет в черную футболку и темную обувь.

Мужчина может представлять опасность

По имеющейся информации, мужчина может быть вооружен и представлять опасность.









Полиция обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и в случае получения любой информации о местонахождении разыскиваемого немедленно сообщить на спецлинию 102 или в дежурную часть отделения полиции №1 (г. Сторожинец) Черновицкого районного управления полиции по номеру 066-511-13-49.

"Призываем граждан не пытаться самостоятельно задержать разыскиваемого, поскольку он может быть вооружен", - говорится в сообщении.

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Продолжаются срочные следственные и оперативно-розыскные меры. О дальнейшем ходе расследования будет сообщено дополнительно.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по полицейским на Буковине: ранены двое правоохранителей, стрелок скрылся в лес.