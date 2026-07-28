Вооружен и опасен: полиция Буковины объявила в розыск мужчину, ранившего двух правоохранителей. ФОТОРЕПОРТАЖ
Полиция Буковины разыскивает мужчину, ранившего двух сотрудников правоохранительных органов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.
Подробности
Как отмечается, полицейские разыскивают Миглея Валерия Николаевича, 19 ноября 1971 года рождения, жителя села Ижовцы Черновицкого района.
Приметы разыскиваемого: среднего роста, среднего телосложения, был одет в черную футболку и темную обувь.
Мужчина может представлять опасность
По имеющейся информации, мужчина может быть вооружен и представлять опасность.
Полиция обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и в случае получения любой информации о местонахождении разыскиваемого немедленно сообщить на спецлинию 102 или в дежурную часть отделения полиции №1 (г. Сторожинец) Черновицкого районного управления полиции по номеру 066-511-13-49.
"Призываем граждан не пытаться самостоятельно задержать разыскиваемого, поскольку он может быть вооружен", - говорится в сообщении.
Продолжаются срочные следственные и оперативно-розыскные меры. О дальнейшем ходе расследования будет сообщено дополнительно.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по полицейским на Буковине: ранены двое правоохранителей, стрелок скрылся в лес.
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