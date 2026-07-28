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Новини Стрілянина на Буковині
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Озброєний і небезпечний: поліція Буковини оголосила в розшук чоловіка, який поранив двох правоохоронців. ФОТОрепортаж

Поліція Буковини розшукує чоловіка, який поранив двох правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Деталі

Як зазначається, поліцейські розшукують Міглея Валерія Миколайовича, 19 листопада 1971 року народження, жителя села Їжівці Чернівецького району.

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стрілок з Буковини

Прикмети розшукуваного: середнього зросту, середньої тілобудови, був одягнений у чорну футболку та темне взуття.

Чоловік може становити небезпеку

За наявною інформацією, чоловік може бути озброєний та становити небезпеку.

пошуки стрілка на Буковині
пошуки стрілка на Буковині
пошуки стрілка на Буковині
пошуки стрілка на Буковині

Поліція звертається до громадян із проханням бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації про місцеперебування розшукуваного негайно повідомити на спецлінію 102 або до чергової частини відділення поліції №1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції за номером 066-511-13-49.

"Закликаємо громадян не намагатися самостійно затримати розшукуваного, оскільки він може бути озброєний", - йдеться у повідомленні.

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Тривають невідкладні слідчі та оперативно-розшукові заходи. Про подальший перебіг розслідування буде повідомлено додатково.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що чоловік відкрив вогонь по поліцейських на Буковині: поранено двох правоохоронців, стрілок втік у ліс.

Автор: 

Нацполіція (15777) стрілянина (1997) Чернівецька область (163) Чернівецький район (47) Їжівці (1)
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Топ коментарі
+15
Просто, чоловік був у лісі і ні з того ничого відкрив вогонь по мусорні?))))
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28.07.2026 10:29 Відповісти
+11
Повністю згоден поліцаїв давно потрібно нищити.
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28.07.2026 10:39 Відповісти
+10
Приїхали пресанути бідолагу але щось пішло не так....
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28.07.2026 10:31 Відповісти

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