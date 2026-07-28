Озброєний і небезпечний: поліція Буковини оголосила в розшук чоловіка, який поранив двох правоохоронців. ФОТОрепортаж

Поліція Буковини розшукує чоловіка, який поранив двох правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі

Як зазначається, поліцейські розшукують Міглея Валерія Миколайовича, 19 листопада 1971 року народження, жителя села Їжівці Чернівецького району.

Читайте також: Стрілянина в Ужгороді: озброєного чоловіка затримали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж (оновлено)

Прикмети розшукуваного: середнього зросту, середньої тілобудови, був одягнений у чорну футболку та темне взуття.

Чоловік може становити небезпеку

За наявною інформацією, чоловік може бути озброєний та становити небезпеку.









Поліція звертається до громадян із проханням бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації про місцеперебування розшукуваного негайно повідомити на спецлінію 102 або до чергової частини відділення поліції №1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції за номером 066-511-13-49.

"Закликаємо громадян не намагатися самостійно затримати розшукуваного, оскільки він може бути озброєний", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Травмував із пневматичної зброї хлопця в Білій Церкві: поліція затримала стрільця. ФОТО

Тривають невідкладні слідчі та оперативно-розшукові заходи. Про подальший перебіг розслідування буде повідомлено додатково.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що чоловік відкрив вогонь по поліцейських на Буковині: поранено двох правоохоронців, стрілок втік у ліс.