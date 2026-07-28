ЕС готовит санкции против более 1600 компаний РФ, способствующих войне в Украине, - СМИ

Европейский Союз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, по мнению европейских чиновников, способствуют войне России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

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Новый пакет ограничений может стать крупнейшим по количеству компаний

По данным источников, совокупный годовой оборот предприятий, которые могут попасть под ограничения, превышает 20 миллиардов долларов. В этих компаниях работают более 265 тысяч человек.

Если предложение будет одобрено, количество субъектов, подпадающих под санкции ЕС за время полномасштабной войны России против Украины, увеличится примерно на 50%.

Европейский Союз рассматривает эти меры как очередной способ усилить давление на российского диктатора и заставить Россию сесть за стол переговоров.

В то же время принимать новые санкции против РФ странам ЕС становится сложнее. Некоторые государства-члены требуют исключений, чтобы уменьшить возможные экономические последствия для собственных экономик.

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Решение планируют принять осенью

По информации источников, европейские чиновники сообщили представителям стран ЕС, что новое предложение планируется представить в ближайшие недели. Это необходимо для того, чтобы столицы государств имели достаточно времени для рассмотрения документа.

Цель - принятие санкций во время встречи министров иностранных дел ЕС в октябре.

"Это предложение является последней попыткой ЕС оказать давление на Путина и заставить его сесть за стол переговоров", - отмечают источники.

Кроме того, Европейский Союз готовит дополнительные ограничения, связанные с принудительной депортацией украинских детей. Их также могут утвердить осенью.

Ранее Совет Европейского Союза одобрил 21-й пакет санкций против России в ответ на ее полномасштабную агрессию против Украины. Тогда под ограничения попали 218 человек и организаций.

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