ЄС готує санкції проти понад 1600 компаній РФ, що сприяють війні в Україні, - ЗМІ

Європейський Союз планує запровадити санкції проти понад 1600 компаній, які, на думку європейських посадовців, сприяють війні Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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Новий пакет обмежень може стати найбільшим за кількістю компаній

За даними джерел, сукупний річний оборот підприємств, які можуть потрапити під обмеження, перевищує 20 мільярдів доларів. У цих компаніях працюють понад 265 тисяч людей.

Якщо пропозицію затвердять, кількість суб’єктів під санкціями ЄС за час повномасштабної війни Росії проти України зросте приблизно на 50%.

Європейський Союз розглядає ці заходи як черговий спосіб посилити тиск на російського диктатора та змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Водночас ухвалювати нові санкції проти РФ країнам ЄС стає складніше. Деякі держави-члени вимагають винятків, щоб зменшити можливі економічні наслідки для власних економік.

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Рішення планують ухвалити восени

За інформацією джерел, європейські посадовці повідомили представникам країн ЄС, що нову пропозицію планують представити найближчими тижнями. Це потрібно для того, щоб столиці держав мали достатньо часу для розгляду документа.

Метою є ухвалення санкцій під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у жовтні.

"Ця пропозиція є останньою спробою ЄС чинити тиск на Путіна та змусити його сісти за стіл переговорів", — зазначають джерела.

Окремо Європейський Союз готує додаткові обмеження, пов’язані з примусовою депортацією українських дітей. Їх також можуть затвердити восени.

Раніше Рада Європейського Союзу схвалила 21-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабну агресію проти України. Тоді під обмеження потрапили 218 осіб та організацій.

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