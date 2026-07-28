Глава МИД Польши предупредил об опасности со стороны Путина: Больной человек с оружием - это все равно человек с оружием

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что нынешняя ситуация в войне России против Украины оказывает давление на российского диктатора Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью телеканалу TVP World.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Давление растет, а риски повышаются

Сикорский отметил, что российская экономика начинает испытывать серьезные трудности. По его словам, россияне уже не могут делать вид, что война является лишь ограниченной операцией.

Он подчеркнул, что возможности Путина оказались меньше, чем ожидалось, однако его намерения остаются опасными. Также глава МИД Польши считает, что Путин не имеет реалистичного представления о ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение на украинцев в Польше: двум подозреваемым грозит арест на 3 месяца

Опасения по поводу новых опасных шагов

Сикорский предупредил, что сложное положение может подтолкнуть Путина к рискованным действиям. Он подчеркнул, что существуют опасения относительно возможного расширения конфликта на Запад.

"Больной человек с оружием - это все равно человек с оружием. Именно поэтому мы тратим так много денег на оборону - чтобы убедить Путина, что любой конфликт с Польшей обойдется ему еще дороже, чем его преступная война с Украиной", - отметил Сикорский.

Ранее экс-министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич предупредил, что Россия в ближайшее время может совершить атаку на критическую инфраструктуру Польши под чужим флагом, пытаясь переложить ответственность на другую сторону.

Читайте также: Туск призвал Навроцкого отреагировать на нападение на украинскую пару во Вроцлаве