Глава МЗС Польщі попередив про небезпеку від Путіна: Хвора людина зі зброєю – це все одно людина зі зброєю

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що нинішня ситуація у війні Росії проти України створює тиск на російського диктатора Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю телеканалу TVP World.

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Тиск зростає, а ризики підвищуються

Сікорський зазначив, що російська економіка починає відчувати серйозні труднощі. За його словами, росіяни вже не можуть робити вигляд, що війна є лише обмеженою операцією.

Він підкреслив, що можливості Путіна виявилися меншими, ніж очікувалося, однак його наміри залишаються небезпечними. Також глава МЗС Польщі вважає, що Путін не має реалістичного уявлення про ситуацію.

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Побоювання нових небезпечних кроків

Сікорський попередив, що складне становище може підштовхнути Путіна до ризикованих дій. Він наголосив, що існують побоювання щодо можливого розширення конфлікту на Захід.

"Хвора людина зі зброєю – це все одно людина зі зброєю. Саме тому ми витрачаємо так багато грошей на оборону – щоб переконати Путіна, що будь-який конфлікт із Польщею коштуватиме йому ще дорожче, ніж його злочинна війна з Україною", – зазначив Сікорський.

Раніше ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич попередив, що Росія найближчим часом може здійснити атаку на критичну інфраструктуру Польщі під чужим прапором, намагаючись перекласти відповідальність на іншу сторону.

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