На фронте произошло 226 боевых столкновений: больше всего враг давит на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 226 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес 59 авиационных ударов с применением 190 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6125 дронов-камикадзе и осуществил 2047 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.
Бои в Харьковской области
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 16 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман и в сторону населенных пунктов Чайковка, Козачья Лопань, Избицкое, Анискино, Амбарное, Западное.
- На Купянском направлении сегодня враг совершил два штурма позиций Сил обороны в районе Петропавловки и в сторону Шейковки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Бои на востоке
Восемь попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону Дробышево, Лимана, Озерного и в районах Новоселовки и Новомихайловки. Одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 19 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка и в сторону Рай-Александровки и Пискуновки.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах населенных пунктов Приволье, Никифоровка и в сторону Малиновки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 27 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в направлении Степановки. Три боевые столкновения продолжаются до сих пор.
Двадцать девять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Новоалександровка и в направлении населенных пунктов Торецкое, Новопавловка, Кучеров Яр, Вольное, Светлое, Шевченко, Матяшево, Новый Донбасс, Новогришино. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 32 оккупанта, 9 - ранены; уничтожено 27 укрытий личного состава, единица специальной техники и склад ГСМ. Повреждены шесть артиллерийских систем, единица автомобильной техники, единица специальной техники, три пункта управления БПЛА и 161 укрытие личного состава противника. Уничтожены или подавлены 296 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Воздвижевка, Староукраинка, Цвитково, Чаривное, Новоселовка и в районе Зализнычного. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре попытки противника продвинуться вперёд в районах Степового, Щербаков, Плавней и в сторону Павловки.
- На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
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