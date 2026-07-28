226 боєзіткнень відбулося на фронті: найбільше ворог тисне на Костянтинівському і Покровському напрямках, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 226 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Агресор здійснив 59 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6125 дронів-камікадзе та здійснив 2047 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Бої на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 16 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман та в бік населених пунктів Чайківка, Козача Лопань, Ізбицьке, Анискине, Амбарне, Западне.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони у районі Петропавлівки та у бік Шийківки. Одне боєзіткнення досі триває.

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Бої на сході

Вісім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Дробишевого, Лиману, Озерного та в районах Новоселівки й Новомихайлівки. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 19 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районах населених пунктів Привілля, Никифорівка та в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 27 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та в бік Степанівки. Три боєзіткнення досі тривають.

Двадцять дев’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Новопавлівка, Кучерів Яр, Вільне, Світле, Шевченко, Матяшеве, Новий Донбас, Новогришине. Два боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 32 окупантів, 9 — поранено; знищено 27 укриттів особового складу, одиницю спеціальної техніки та склад ПММ. Пошкоджено шість артилерійських систем, одиницю автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та 161 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 296 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих атак в бік населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка та у районі Залізничного. Два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали чотири спроби противника просунутися вперед у районах Степового, Щербаків, Плавнів та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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