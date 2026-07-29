272 боевых столкновения за сутки: Силы обороны отразили десятки атак на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 28 июля 2026 года, на фронте было зафиксировано 272 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанёс 87 авиационных ударов, сбросив 298 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал 9383 дрона-камикадзе и осуществил 3073 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск, в том числе 58 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем районам сосредоточения живой силы российских захватчиков.

Генеральный штаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1310 человек. Также уничтожен один танк, шесть боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, девять наземных робототехнических комплексов, 1468 беспилотных летательных аппаратов, 331 единица автомобильной и две единицы специальной техники врага.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение с противником, агрессор нанес три авиаудара, сбросил пять авиабомб, осуществил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

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Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 20 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Чайковка, Казачья Лопань, Избицкое, Анищино, Амбарное, Западное, Хатне, Колодязное и в районах населенных пунктов Старица, Лиман.

На Купянском направлении произошли три атаки врага в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой, Шейковка и в районе Петропавловки.

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Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в сторону Дробышево, Лимана, Озерного, Ставков, а также в районах Новоселовки, Новомихайловки и Грековки.

На Славянском направлении противник 19 раз проводил штурмы в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка, а также в направлении Рай-Александровки и Пискуновки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах населенных пунктов Приволье, Никифоровка и в сторону Малиновки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Степановки.

"На Покровском направлении наши защитники отразили 37 штурмовых атак агрессора в районах населенных пунктов Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Черниговка, Новоалександровка и в направлении населенных пунктов Торецкое, Новопавловка, Кучеров Яр, Вольное, Светлое, Шевченко, Белицкое, Матяшево, Новый Донбасс, Новогришино", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении враг совершил одну атаку в районе населенного пункта Воскресенка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 20 атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Воздвижовка, Рождественка, Староукраинка, Цветково, Чаривное, Новоселовка и в районе Зализнычного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах Степового, Щербаков, Плавней и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.