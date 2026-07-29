УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12684 відвідувача онлайн
Новини Бої на сході України
159 1

272 боєзіткнення за добу: Сили оборони відбили десятки атак на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на фронті на 29 липня

Загалом упродовж минулої доби, 28 липня 2026 року, на фронті було зафіксовано 272 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли

Учора противник здійснив 87 авіаційних ударів, скинувши 298 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9383 дрони-камікадзе та здійснив 3073 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 58 - із реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1310 осіб. Також знешкоджено один танк, шість бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 1468 безпілотних літальних апаратів, 331 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення із противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 66 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

генштаб карта

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напружені бої на Сході: ЗСУ відбили десятки штурмів на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Чайківка, Козача Лопань, Ізбицьке, Анищине, Амбарне, Западне, Хатнє, Колодязне та у районах населених пунктів Стариця, Лиман.

генштаб карта

На Куп’янському напрямку відбулися три атаки ворога в бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Шийківка та в районі Петропавлівки.

генштаб карта

Також читайте: Росіяни активізували інфільтрацію через "зеленку" та масово застосовують КАБи й дрони "Молнія" проти піхоти, - 3 АК

Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Дробишевого, Лиману, Озерного, Ставків та в районах Новоселівки, Новомихайлівки й Греківки.

генштаб карта

На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки.

генштаб карта

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районах населених пунктів Привілля, Никифорівка та в бік Малинівки.

генштаб карта

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та в бік Степанівки.

генштаб карта

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Чернігівка, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Новопавлівка, Кучерів Яр, Вільне, Світле, Шевченко, Білицьке, Матяшеве, Новий Донбас, Новогришине", - йдеться у повідомленні.

генштаб карта

Також читайте: Армія РФ через великі втрати перейшла до наступу малими групами, - ДШВ

Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі населеного пункту Воскресенка.

генштаб карта

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак в бік населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка, Різдвянка, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Новоселівка та у районі Залізничного.

генштаб карта

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районах Степового, Щербаків, Плавнів та у бік Павлівки.

генштаб карта

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

генштаб карта

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

Автор: 

Генштаб ЗС (8799) бойові дії (6254) війна в Україні (8929)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 