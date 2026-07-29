Кабмин назначил Любовь Галан и Сергея Боева заместителями министра обороны
В среду, 29 июля, Кабинет Министров назначил Любовь Галан и Сергея Боева заместителями министра обороны Украины.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Цензор.НЕТ.
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В частности, Любовь Галан назначена заместителем министра обороны Украины, а Сергей Боев — заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.
Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара рассказал, что Боев будет отвечать за международное направление.
"Его задача — переводить договоренности с партнерами в решения для Сил обороны: финансирование, поставки, совместные проекты, развитие украинского ОПК и долгосрочные программы поддержки", — отметил и.о. министра.
В свою очередь, Галан будет отвечать за развитие и сохранение человеческого капитала Сил обороны.
"В центре внимания — эффективное комплектование, понятный карьерный рост, социальная защита военнослужащих и их семей, качественная подготовка личного состава, здравоохранение, а также правила, четко определяющие права и обязанности военных и защищающие их от произвола", — рассказал чиновник.
Назначение Хмары
Напомним, что с 20 июля Евгений Хмара официально стал исполняющим обязанности министра обороны Украины.
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