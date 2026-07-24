До 18 августа не планируется проведение заседания Верховной Рады, — "Слуга народа" Василевская-Смаглюк

До 18 августа заседания Верховной Рады не планируется.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

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Расписание заседаний парламента

"По имеющейся у меня информации, до 18 августа заседаний не будет. Даже если президент внесет кандидатуру на должность министра обороны, мы будем решать, собираться ли. Это делает Согласительный совет. Но на данный момент не поступало никаких сигналов о том, что нужно готовиться к заседанию. А в чате Давид Арахамия сказал, что ему удалось сохранить существующий график заседаний", — отметила она.

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Назначение министра обороны

Политик призналась, что проголосует за любую адекватную кандидатуру на пост главы Минобороны, которую внесет президент. Отвечая на вопрос, может ли Зеленский внести представление на Михаила Федорова, Василевская-Смаглюк заметила:

"В этой стране может случиться что угодно, но я не верю в то, что президент это сделает. По крайней мере, в нынешних условиях".

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Протесты и мнение военных

Нардеп также подчеркнула, что в целом положительно относится к акциям протеста.

"Это признак того, что Украина — демократическое государство, и люди могут проводить любые акции. Но на сегодняшний день любая акция, требующая возвращения того или иного человека на должность, для меня выглядит довольно странной. Потому что мы — люди, которые борются за ценности, а не за персоналии. Я бы не стала говорить, что Федоров — идеальный, непорочный, лучший министр обороны. Я вообще довольно осторожно отношусь к любым кадровым рекомендациям. Поэтому "картонный" протест может требовать чего угодно и кого угодно — это их право. Но и президент имеет право выдвигать ту кандидатуру, которую считает необходимой. Он несет за это ответственность", — добавила она.

Комментируя то, что акции могут стать бессрочными, депутат заявила:

"Пожалуйста. Я рада, что, несмотря на войну, нам удалось сохранить демократические ценности. Но я хотела бы, чтобы мы слышали не только тех, кто "воюет" на улице Франко, но и тех, кто воюет на фронте. Они пока своего голоса не высказывали. Видимо, заняты. Мой муж, например, сейчас находится на Донбассе. Сын Валерия Зуба — в Запорожской области. Вот я бы хотела, чтобы именно эти и другие военные помогали президенту определять, кто должен быть министром обороны... Для меня весомее мнение людей, которые требуют чего-то ценностного и стратегического, чем тех, кто выступает за конкретные персоналии. Разве у Даши Каленюк воюет муж или кто-то ещё, что она решает: выживем ли мы с Федоровым или нет?! При всём моём уважении к Федорову. Он классный менеджер. Однако если Федоров считает, что достоин лишь того, чтобы быть министром обороны, то у меня возникает очень много вопросов к нему. Если у него есть масса реформ, то он может их проводить в любой роли".

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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