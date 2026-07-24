До 18 серпня не планується проведення засідання Верховної Ради, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

До 18 серпня не планується проведення засідання Верховної Ради.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала народний депутат фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

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Розклад засідань парламенту

"З наявної у мене інформації до 18 серпня не буде засідань. Навіть якщо президент внесе кандидатуру на посаду міністра оборони, ми визначатимемося, чи збиратися. Це робить Погоджувальна Рада. Але станом на зараз не надходило жодних сигналів, що потрібно готуватися до засідання. А в чаті Давид Арахамія сказав, що йому вдалося зберегти наявний графік засідань", - зазначила вона.

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Призначення міністра оборони

Політик зізналася, що проголосує за будь-яку притомну кандидатуру на посаду очільника Міноборони, яку внесе президент. Відповідаючи на питання, чи може Зеленський внести подання на Михайла Федорова, Василевська-Смаглюк зауважила:

"У цій країні може статися що завгодно, але я не вірю в те, що президент це зробить. Принаймні за нинішніх умов".

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Протести та думка військових

Нардеп також наголосила, що загалом позитивно ставиться до акцій протесту.

"Це знак того, що Україна - демократична держава, і люди можуть проводити будь-які акції. Але станом на сьогодні будь-яка акція, яка вимагає повернути ту чи іншу особу на посаду, для мене виглядає досить дивною. Тому що ми - люди, які борються за цінності, а не за персоналії. Я б не стала казати, що Федоров - ідеальний, незаплямований, найкращий міністр оборони. Я взагалі досить обережно ставлюся до будь-яких кадрових рекомендацій. Тому "картонний" протест може вимагати будь-чого і будь-кого - це їхнє право. Але і президент має право вносити ту кандидатуру, яку вважає за необхідне. Він несе за це відповідальність", - додала вона.

Коментуючи те, що акції можуть стати безстроковими, депутат заявила:

"Будь ласка. Я рада, що незважаючи на війну, нам вдалося зберегти демократичні цінності. Але я хотіла б, щоб ми чули не тільки тих, хто "воює" на вулиці Франка, а й тих, хто воює на фронті. Вони поки що свого голосу не подавали. Мабуть, зайняті. Мій чоловік, наприклад, зараз перебуває на Донбасі. Син Валерія Зуба - в Запорізькій області. От я би хотіла, щоб саме ці та інші військові допомагали президентові визначати, хто має бути міністром оборони... Для мене вагоміша думка людей, які вимагають щось ціннісне й стратегічне, аніж тих, хто за конкретні персоналії. Хіба у Даші Каленюк воює чоловік чи ще хтось, що вона визначає: чи ми виживемо з Федоровим, чи ні?! При всій моїй повазі до Федорова. Він класний менеджер. Однак якщо Федоров вважає, що гідний лише того, щоб бути міністром оборони, то в мене виникає дуже багато запитань до нього. Якщо в нього є купа реформ, то він може їх робити в будь-якій ролі".

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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