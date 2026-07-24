Засідання Ради можуть скликати будь-коли для призначення міністра оборони, - "слуга народу" Кравчук

У разі необхідності спікер парламенту Руслан Стефанчук може скликати засідання Верховної Ради.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Режим роботи Ради

"У нас немає чергових чи позачергових засідань. Ми перебуваємо в одному триваючому засіданні, в якому спікер оголошує перерву. Відповідно Голова ВР так само може скликати засідання в будь-який час", — зазначила вона.

Нардеп нагадала, що президент поки не в ніс до парламенту кандидатуру на посаду міністра оборони.

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Підтримка вибору президента та ставлення до протестів

"Якщо, як анонсував президент, буде подання на Хмару, то потрібно вирішити юридичне питання: він же військовий, а посада цивільна. Тобто він має звільнитися зі служби. Або ж альтернативно вносити зміни до закону, щоб зробити виняток на час воєнного стану, щоб міністром міг бути діючий військовий. Це має відбутися до подання", — наголосила політик.

Кравчук готова підтримати на міністра оборони як кандидатуру Хмари, так і Федорова у разі внесення відповідного подання президента: "Було б дивно не підтримати подання Верховного Головнокомандувача під час війни. Але це, в першу чергу, його вибір".

Говорячи про своє ставлення до акцій протесту, які нині відбуваються, вона зауважила: "З повагою ставлюся до вираження своїх поглядів, але це не може бути єдиним критерієм для прийняття президентом рішення в межах його конституційних повноважень".

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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