Заседание ВР могут созвать в любой момент для назначения министра обороны, - "слуга народа" Кравчук
В случае необходимости спикер парламента Руслан Стефанчук может созвать заседание Верховной Рады.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Режим работы Рады
"У нас нет очередных или внеочередных заседаний. Мы находимся в одном непрерывном заседании, в котором спикер объявляет перерыв. Соответственно, председатель ВР также может созвать заседание в любое время", — отметила она.
Нардеп напомнила, что президент пока не представил в парламент кандидатуру на пост министра обороны.
Поддержка выбора президента и отношение к протестам
"Если, как анонсировал президент, будет представлена кандидатура Хмары, то нужно решить юридический вопрос: он же военный, а должность гражданская. То есть он должен уволиться со службы. Или же, в качестве альтернативы, внести изменения в закон, чтобы сделать исключение на время военного положения, чтобы министром мог быть действующий военный. Это должно произойти до представления кандидатуры", — подчеркнула политик.
Кравчук готова поддержать на пост министра обороны как кандидатуру Хмары, так и Федорова в случае внесения соответствующего представления президентом: "Было бы странно не поддержать представление Верховного Главнокомандующего во время войны. Но это, в первую очередь, его выбор".
Говоря о своем отношении к протестным акциям, которые сейчас проходят, она отметила: "С уважением отношусь к выражению своих взглядов, но это не может быть единственным критерием для принятия президентом решения в рамках его конституционных полномочий".
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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