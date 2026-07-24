Заседание ВР могут созвать в любой момент для назначения министра обороны, - "слуга народа" Кравчук

В случае необходимости спикер парламента Руслан Стефанчук может созвать заседание Верховной Рады.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Режим работы Рады

"У нас нет очередных или внеочередных заседаний. Мы находимся в одном непрерывном заседании, в котором спикер объявляет перерыв. Соответственно, председатель ВР также может созвать заседание в любое время", — отметила она.

Нардеп напомнила, что президент пока не представил в парламент кандидатуру на пост министра обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада готова собраться на заседание, чтобы назначить министра обороны. Нужна "воля сверху", — "слуга народа" Мережко

Поддержка выбора президента и отношение к протестам

"Если, как анонсировал президент, будет представлена кандидатура Хмары, то нужно решить юридический вопрос: он же военный, а должность гражданская. То есть он должен уволиться со службы. Или же, в качестве альтернативы, внести изменения в закон, чтобы сделать исключение на время военного положения, чтобы министром мог быть действующий военный. Это должно произойти до представления кандидатуры", — подчеркнула политик.

Кравчук готова поддержать на пост министра обороны как кандидатуру Хмары, так и Федорова в случае внесения соответствующего представления президентом: "Было бы странно не поддержать представление Верховного Главнокомандующего во время войны. Но это, в первую очередь, его выбор".

Говоря о своем отношении к протестным акциям, которые сейчас проходят, она отметила: "С уважением отношусь к выражению своих взглядов, но это не может быть единственным критерием для принятия президентом решения в рамках его конституционных полномочий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матернова об изменениях в Минобороны Украины: Надеюсь, это не приведет к значительным задержкам европейского финансирования

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заслушал доклады Драпатого, Хмары и Палисы: Определен порядок действий в ответ на удары РФ по инфраструктуре Украины. ФОТОрепортаж