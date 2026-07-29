Кабмін призначив Любов Галан і Сергія Боєва заступниками міністра оборони

У середу, 29 липня, Кабінет міністрів призначив Любов Галан і Сергія Боєва заступниками міністра оборони України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

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Кадрові призначення у Міноборони

Так, Любов Галан призначено заступником міністра оборони України, а Сергія Боєва заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара розповів, що Боєв відповідатиме за міжнародний напрям.

"Його завдання – переводити домовленості з партнерами у рішення для Сил оборони: фінансування, постачання, спільні проєкти, розвиток українського ОПК і довгострокові програми підтримки", - зазначив в.о. міністра.

Натомість Галан відповідатиме за розвиток та збереження людського капіталу Сил оборони.

"У фокусі – ефективне комплектування, зрозуміле кар’єрне зростання, соціальний захист військовослужбовців і їхніх родин, якісна підготовка особового складу, охорона здоров’я, а також правила, які чітко визначають права й обов’язки військових та захищають їх від свавілля", - розповів посадовець.

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Призначення Хмари

Нагадаємо, що з 20 липня Євгеній Хмара офіційно став виконувачем обов’язків міністра оборони України.

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