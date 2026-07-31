Командир "Хартии" Оболенский о покушении на себя: Это признак страха врага. Наше возмездие заставит его бояться ещё больше

Командир 2-го корпуса "Хартия" Игорь Оболенский прокомментировал попытку покушения на него.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Террор является одним из средств ведения войны россиянами и признаком того, что они не достигают политической цели военными методами. Сегодняшнее покушение является доказательством того, что мы все делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя.

Спасибо всем за внимание и заботу, которые я получил от вас и которые убеждают меня в том, что наша работа важна для украинцев. Спасибо за поддержку Президенту Украины и народу Украины!

Покушение — это признак страха врага. И наше возмездие заставит его бояться ещё больше", — отметил он.

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Покушение на Оболенского

31 июля президент Зеленский сообщил, что была попытка покушения на командира "Хартии" Оболенского.

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