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Новости Покушение на Оболенского
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Командир "Хартии" Оболенский о покушении на себя: Это признак страха врага. Наше возмездие заставит его бояться ещё больше

Игорь Оболенский прокомментировал покушение на себя

Командир 2-го корпуса "Хартия" Игорь Оболенский прокомментировал попытку покушения на него.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Террор является одним из средств ведения войны россиянами и признаком того, что они не достигают политической цели военными методами. Сегодняшнее покушение является доказательством того, что мы все делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя.

Спасибо всем за внимание и заботу, которые я получил от вас и которые убеждают меня в том, что наша работа важна для украинцев. Спасибо за поддержку Президенту Украины и народу Украины!

Покушение — это признак страха врага. И наше возмездие заставит его бояться ещё больше", — отметил он.

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Покушение на Оболенского

  • 31 июля президент Зеленский сообщил, что была попытка покушения на командира "Хартии" Оболенского.

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Автор: 

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