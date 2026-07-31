Командир "Хартії" Оболєнський про замах на себе: Це ознака страху ворога. Наша відплата змусить його боятися ще більше

Командир 2-го корпусу "Хартія" Ігор Оболєнський прокоментував спробу замаху на себе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Терор є одним із засобів ведення війни росіянами і ознакою того, що вони не досягають політичної цілі військовими методами. Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою.

Дякую усім, за увагу і турботу, яку я отримав від вас, і яка мене переконує, що наша робота є важливою для українців. Дякую за підтримку Президенту України та Народу України!

Замах - це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше", - зазначив він.

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Замах на Оболєнського

31 липня президент Зеленський повідомив, що була спроба замаху на командира "Хартії" Оболєнського.

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