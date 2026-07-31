Вследствие вражеской атаки БПЛА на Киевщине пострадал мужчина
Вечером 31 июля в Броварском районе Киевской области вследствие российской атаки с использованием дронов пострадал мужчина.
Об этом сообщает Киевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшему оказывают помощь
"В Броварском районе во время вражеской атаки пострадал мужчина. Предварительно установлено, что он получил осколочное ранение ноги. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.
Враг запустил ударные дроны
Ранее сообщалось, что вечером 31 июля в воздушном пространстве Украины фиксируются российские беспилотники. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
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