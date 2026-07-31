Вследствие вражеской атаки БПЛА на Киевщине пострадал мужчина

Вечером 31 июля в Броварском районе Киевской области вследствие российской атаки с использованием дронов пострадал мужчина.

Об этом сообщает Киевская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пострадавшему оказывают помощь

"В Броварском районе во время вражеской атаки пострадал мужчина. Предварительно установлено, что он получил осколочное ранение ноги. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Читайте также: Атака РФ на Киевскую область: в Броварском районе пострадали пять человек

Враг запустил ударные дроны

Ранее сообщалось, что вечером 31 июля в воздушном пространстве Украины фиксируются российские беспилотники. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Читайте также: РФ атаковала Киевскую область дронами: повреждены дом и предприятие