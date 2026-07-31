Унаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщині постраждав чоловік

Ввечері 31 липня у Броварському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждалому надать допомогу

"У Броварському районі під час ворожої атаки постраждав чоловік. Попередньо він дістав уламкове поранення ноги. Медики надають йому всю необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.

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Ворог запустив ударні дрони

Раніше повідомлялося, що ввечері 31 липня у повітряному просторі України фіксуються російські безпілотники. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.

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