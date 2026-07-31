Унаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщині постраждав чоловік
Ввечері 31 липня у Броварському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки постраждав чоловік.
Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждалому надать допомогу
"У Броварському районі під час ворожої атаки постраждав чоловік. Попередньо він дістав уламкове поранення ноги. Медики надають йому всю необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.
Ворог запустив ударні дрони
Раніше повідомлялося, що ввечері 31 липня у повітряному просторі України фіксуються російські безпілотники. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.
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