С начала суток враг 51 раз атаковал позиции Сил обороны: наиболее интенсивные бои ведутся на Константиновском направлении, - Генштаб
С начала суток понедельника, 3 августа, на фронте российские оккупанты 51 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Сопич, Кучеровка, Рыжевка, Безсаловка, Потаповка, Нескучное, Товстодубово, Рогизное, Гутко-Ожинка, Горки; в Черниговской области — Железный Мост.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, враг совершил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районе Старицы и в сторону Волоховки. Одно боевое столкновение продолжается.
- На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Шийковки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево и Ставков.
На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Ризниковка и в направлении Рай-Александровки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении наши воины отразили одну вражескую атаку в сторону Юрковки.
На Константиновском направлении наши защитники отразили 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Пять боевых столкновений продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Матяшево, Васильевка, Мирное, Новоподогородное.
На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Староукраинка и Гуляйпольское.
- На Ореховском направлении наши защитники отразили две попытки противника продвинуться вперед в районе Плавней и в сторону Новояковлевки.
На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.
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