С начала суток враг 51 раз атаковал позиции Сил обороны: наиболее интенсивные бои ведутся на Константиновском направлении, - Генштаб

С начала суток понедельника, 3 августа, на фронте российские оккупанты 51 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Сопич, Кучеровка, Рыжевка, Безсаловка, Потаповка, Нескучное, Товстодубово, Рогизное, Гутко-Ожинка, Горки; в Черниговской области — Железный Мост.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, враг совершил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районе Старицы и в сторону Волоховки. Одно боевое столкновение продолжается.

в районе Старицы и в сторону Волоховки. Одно боевое столкновение продолжается. На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Шийковки.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево и Ставков.

На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Ризниковка и в направлении Рай-Александровки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении наши воины отразили одну вражескую атаку в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты восемь раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Шевченко, Матяшево, Васильевка, Мирное, Новоподогородное.

На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Староукраинка и Гуляйпольское.

в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Староукраинка и Гуляйпольское. На Ореховском направлении наши защитники отразили две попытки противника продвинуться вперед в районе Плавней и в сторону Новояковлевки.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.

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