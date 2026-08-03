Ворог від початку доби 51 раз атакував позиції Сил оборони: найінтенсивніші бої точаться на Костянтинівському напрямку, - Генштаб

Від початку доби понеділка, 3 серпня, на фронті російські окупанти 51 раз атакували позиції Сил оборони України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Сопич, Кучерівка, Рижівка, Безсалівка, Потапівка, Нескучне, Товстодубове, Рогізне, Гутко-Ожинка, Гірки; на Чернігівщині - Залізний Міст.

Ситуація на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, ворог здійснив 33 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону у районі Стариці та в бік Волохівки. Одне боєзіткнення триває.

у районі Стариці та в бік Волохівки. Одне боєзіткнення триває. На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Шийківки.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого та Ставків.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали вісім ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито одну ворожу атаку в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки. П’ять боєзіткнень тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Шевченко, Матяшеве, Василівка, Мирне, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки в бік населених пунктів Воздвижівка, Староукраїнка та Гуляйпільське.

в бік населених пунктів Воздвижівка, Староукраїнка та Гуляйпільське. На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали дві спроби противника просунутися вперед у районі Плавнів та у бік Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

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