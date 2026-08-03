Ворог від початку доби 51 раз атакував позиції Сил оборони: найінтенсивніші бої точаться на Костянтинівському напрямку, - Генштаб
Від початку доби понеділка, 3 серпня, на фронті російські окупанти 51 раз атакували позиції Сил оборони України.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Сопич, Кучерівка, Рижівка, Безсалівка, Потапівка, Нескучне, Товстодубове, Рогізне, Гутко-Ожинка, Гірки; на Чернігівщині - Залізний Міст.
Ситуація на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, ворог здійснив 33 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону у районі Стариці та в бік Волохівки. Одне боєзіткнення триває.
- На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Шийківки.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого та Ставків.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали вісім ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.
На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито одну ворожу атаку в бік Юрківки.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки. П’ять боєзіткнень тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Шевченко, Матяшеве, Василівка, Мирне, Новопідгородне.
На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Обстановка на півдні
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки в бік населених пунктів Воздвижівка, Староукраїнка та Гуляйпільське.
- На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали дві спроби противника просунутися вперед у районі Плавнів та у бік Новояковлівки.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.
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