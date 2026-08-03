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Кабмин назначил Николая Швыдкого заместителем министра обороны Украины
Кабинет министров назначил Николая Швыдкого заместителем министра обороны Украины.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ.
Ранее, 29 июля, Кабинет министров назначил Любовь Галан и Сергея Боева заместителями министра обороны Украины.
Назначение Хмары
Напомним, что с 20 июля Евгений Хмара официально стал исполняющим обязанности министра обороны Украины.
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