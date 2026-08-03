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Кабмін призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України
Кабінет міністрів призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.
Раніше, 29 липня, Кабінет міністрів призначив Любов Галан і Сергія Боєва заступниками міністра оборони України.
Призначення Хмари
Нагадаємо, що з 20 липня Євгеній Хмара офіційно став виконувачем обов’язків міністра оборони України.
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