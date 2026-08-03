Кабмін призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України

Кабінет міністрів призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.

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Раніше, 29 липня, Кабінет міністрів призначив Любов Галан і Сергія Боєва заступниками міністра оборони України.

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Призначення Хмари

Нагадаємо, що з 20 липня Євгеній Хмара офіційно став виконувачем обов’язків міністра оборони України.