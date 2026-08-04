226 боевых столкновений на фронте за сутки: самые ожесточенные бои - на Константиновском, Славянском и Покровском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 3 августа 2026 года, на фронте было зафиксировано 226 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанёс два ракетных удара, применил три ракеты, совершил 84 авиаудара, сбросив 258 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10 712 дронов-камикадзе и совершил 3 251 обстрел населённых пунктов и позиций наших войск.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления БПЛА, 11 районов сосредоточения живой силы и еще один важный объект российских захватчиков.

Генеральный штаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1240 человек. Также были уничтожены пять танков, четыре боевые бронированные машины, 55 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, пять средств противовоздушной обороны, 12 наземных робототехнических комплексов, 1792 беспилотных летательных аппарата, 379 единиц автомобильной техники и одна тяжелая огнеметная система.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения с противником, агрессор нанес один авиаудар, сбросил одну авиабомбу, осуществил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенных пунктов Избицкое, Лиман, Волоховка, Паламаровка.

На Купянском направлении произошли две атаки врага в районе Петропавловки и в сторону Шейковки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в районе Заречного и в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки и Диброва.

На Славянском направлении противник проводил штурмы 22 раза в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Разниковка и в сторону Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Федоровки Второй и в сторону Юрковки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 35 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка и в направлении населенных пунктов Новое Шахово, Шевченко, Матяшево, Васильевка, Мирное, Новоподогородное", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону населенного пункта Калиновское.

Как сообщает Генштаб, на Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Староукраинка, Гуляйпольское, Цветково, Чаривное и в районе Зализнычного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Плавни и в сторону Новояковлевки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.